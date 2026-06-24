Film der Woche: „Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war“ - Ach, du armes Hascherl!

Sinnlich und intellektuell will sich das Dokudrama „Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war“ der Schriftstellerin nähern. Dabei stilisiert es sie zum leidenden Opfer und blendet ihre Stärke und ihren Charme aus. Morgen jährt sich Bachmanns Geburtstag zum 100. Mal.