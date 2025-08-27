- Narben des Verborgenen
Vom Kaiserreich bis in die Gegenwart portraitiert „In die Sonne schauen“ vier Mädchen und deren transgenerationale Traumata. Das preisgekrönte Drama zeugt von einer neuen Sehnsucht nach Übersinnlichkeit in einer durchrationalisierten Welt.
Das Mädchen scheint zu schlafen. Seltsam verloren sitzt es auf einem großen Gründerzeitsofa. Sein schwarzes Kleid und die Schleife im blonden langen Haar wirken festlich. Neben ihm liegen zwei Puppen. Hinter dem Möbel steht eine Person, die den Kopf des Kindes hält. Gebannt starrt die siebenjährige Alma auf die gerahmte Fotografie. Von ihrer älteren Schwester erfährt sie: „Das ist Alma. Sie sieht aus wie du.“ Das Portrait ist eine Totenfotografie, wie sie um die Jahrhundertwende verbreitet war. Langzeitbelichtung ließ die Körper der Lebendigen verschwimmen. Die der Verstorbenen hingegen blieben stets gestochen scharf. So gleicht die Person hinter dem Sofa einem Geist. Beim Anblick des Leichnams ergreift Alma eine Mischung aus Schauder und Faszination. So wie den Zuschauer von „In die Sonne schauen“.
Almas Geschichte ist eine von vier Episoden, die jeweils vom Schicksal eines Mädchens erzählen. Jede Figur lebt in einer anderen Epoche, von der Kaiserzeit bis in die Gegenwart. Gemeinsam ist ihnen das Zuhause, ein abgeschiedener Vierseitenhof in der Altmark, und eine entrückte Todessehnsucht. Dieser Hof ist ein Ort mit besonderer Wirkung und eigener Rolle. Jahrzehntelang prägten ihn seine Bewohner, hinterließen Spuren – konkrete, aber auch diffuse. Vor allem dem Übersinnlichen gilt das Interesse von Regisseurin Mascha Schilinski.
