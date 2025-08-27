Film der Woche: „In die Sonne schauen“ - Narben des Verborgenen

Vom Kaiserreich bis in die Gegenwart portraitiert „In die Sonne schauen“ vier Mädchen und deren transgenerationale Traumata. Das preisgekrönte Drama zeugt von einer neuen Sehnsucht nach Übersinnlichkeit in einer durchrationalisierten Welt.