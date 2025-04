In diesem Jahr wäre die am 28. Dezember 1925 in Ulm geborene und in Berlin aufgewachsene Künstlerin 100 Jahre alt geworden. Mit der Dokumentation „Ich will alles. Hildegard Knef“ setzt Regisseurin Luzia Schmid dieser letzten deutschen Diva von internationalem Format ein filmisches Denkmal. Ein Leben voller Höhen und Tiefen, an denen sie die Öffentlichkeit jahrzehntelang hat teilhaben lassen. Schmids hinreißendes Werk erzählt es anhand von Interviews, Fotos, Film- und Konzertausschnitten. Ein von der Schauspielerin Nina Kunzendorf eingesprochener Kommentar zitiert aus Knefs Autobiografien. Der Wechsel von Ruhm und Schicksalsschlägen ließ die Knef dennoch niemals aufgeben. Stattdessen taxierte sie mit gesundem Pragmatismus: „Das Leben schuldet uns nichts als das Leben, und alles andere haben wir zu tun.“