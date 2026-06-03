Film der Woche: „Ich verstehe Ihren Unmut“ - System am Anschlag

Mit seinem Debüt gelingt Kilian Armando Friedrich eine Zumutung – der man sich stellen sollte. Selten sieht man im deutschen Kino ein solch rohes Sozialdrama. „Ich verstehe Ihren Unmut“ entlarvt die gierige Ausbeutung und den moralischen Verfall im Niedriglohnsektor.