Frau mittleren Alters mit Zopf trägt Kleidung, unsicher: weitere Personen im Hintergrund, Foto.
Sabine Thalau als Reinigungsfachkraft Heike / © WennDannFilm

Film der Woche: „Ich verstehe Ihren Unmut“ System am Anschlag

Mit seinem Debüt gelingt Kilian Armando Friedrich eine Zumutung – der man sich stellen sollte. Selten sieht man im deutschen Kino ein solch rohes Sozialdrama. „Ich verstehe Ihren Unmut“ entlarvt die gierige Ausbeutung und den moralischen Verfall im Niedriglohnsektor.

VON URSULA KÄHLER am 3. Juni 2026 5 min

Ursula Kähler

Autoreninfo

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

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„Mit Work-Life-Balance und Viertagewoche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten.“ Die Kritik des Kanzlers an der Arbeitsmoral der Deutschen richtet sich allein an die Blase der Akademiker und Besserverdiener. Die hart ackernde Belegschaft des Niedriglohnsektors kann er damit nicht meinen. In deren Ohren klingt Merzens Forderung, dass „wir alle mehr arbeiten müssen“, wie der blanke Hohn. 

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Karl-Heinz Weiß | Mi., 3. Juni 2026 - 19:27

Die Rezension klingt nicht nach einer Kino-Empfehlung für Homeoffice-Arbeitnehmer. "Gesellschaftliche Spaltung " klingt sehr abstrakt. Die "Klassengesellschaft" ist sehr real, z.B. in vermüllten Schultoiletten.

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