- System am Anschlag
Mit seinem Debüt gelingt Kilian Armando Friedrich eine Zumutung – der man sich stellen sollte. Selten sieht man im deutschen Kino ein solch rohes Sozialdrama. „Ich verstehe Ihren Unmut“ entlarvt die gierige Ausbeutung und den moralischen Verfall im Niedriglohnsektor.
„Mit Work-Life-Balance und Viertagewoche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten.“ Die Kritik des Kanzlers an der Arbeitsmoral der Deutschen richtet sich allein an die Blase der Akademiker und Besserverdiener. Die hart ackernde Belegschaft des Niedriglohnsektors kann er damit nicht meinen. In deren Ohren klingt Merzens Forderung, dass „wir alle mehr arbeiten müssen“, wie der blanke Hohn.
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