- Hart aber heiß
Kultregisseur Ethan Coen schuf mit Bruder Joel Klassiker wie „Fargo“. Nun dreht er queere B-Movies. Die Neo-Noir-Komödie „Honey Don’t!“ über eine lesbische Privatdetektivin strotzt vor Coolness und Sex. Ihr politischer Subtext aber nervt.
Sie ist sexy und sie weiß es. Honey O’Donahue spart nicht mit ihren Reizen. Jeder soll sie sehen. Weiße Bluse, enger Stiftrock und schwarze Nahtstrumpfhose. Dazu das rhythmische Klackern ihrer spitzen Stilettos und ein Hüftschwung, wie ihn Naomi Campbell nicht besser hinkriegen würde. So stolziert die heiße Privatdetektivin durch ihr Leben in der kalifornischen Kleinstadt Bakersfield. In den Gängen der örtlichen Polizeidienststelle zieht sie die sehnsüchtigen Blicke der Gesetzeshüter auf sich. Mordkommissar Marty Metakawich fleht schon seit längerem um ein Date. Honey jedoch lehnt stets lächelnd ab. Die Begründung „I like girls“ nimmt er ihr nicht ab. Dass dem so ist, wird wenig später mehr als deutlich.
Diese Lady steht im Zentrum von Ethan Coens Neo-Noir-Komödie „Honey Don’t!“. Der Titel verweist auf einen Rock’n’Roll-Song von Carl Perkins aus dem Jahr 1956, der mehrfach interpretiert wurde, etwa von den Beatles oder T Rex. Mit Bruder Joel schuf Ethan einst schwarzhumorige Perlen des amerikanischen Independent-Kinos, darunter „Fargo“ (1996), „The Big Lebowski“ (1998), „No Country for Old Men“ (2007) und „True Grit“ (2010). Bei ganzen 18 Filmen waren die Coen Brothers in der Regel gemeinsam für Regie, Script, Produktion und Schnitt verantwortlich. Seit sieben Jahren gehen die beiden getrennte Wege. Eine temporäre kreative Pause. Mittlerweile dreht Ethan wieder. Im vergangenen Jahr erschien mit „Drive-Away Dolls“ der erste Teil seiner queeren B-Movie-Trilogie, die er mit Gattin Tricia Cooke geschrieben hat.
-
