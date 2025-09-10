Film der Woche: „Honey Don’t!“ - Hart aber heiß

Kultregisseur Ethan Coen schuf mit Bruder Joel Klassiker wie „Fargo“. Nun dreht er queere B-Movies. Die Neo-Noir-Komödie „Honey Don’t!“ über eine lesbische Privatdetektivin strotzt vor Coolness und Sex. Ihr politischer Subtext aber nervt.