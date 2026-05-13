Für George sind sie die freundlichsten Wesen dieser Erde: Schafe. In der irischen Provinz lebt er mit seiner Herde, die er liebevoll füttert, pflegt und bespaßt. Abends liest er den wolligen Vierbeinern sogar vor – und zwar Krimis. Dabei sitzt der freundliche Einsiedler vor seinem Wohnwagen, während die Tiere scheinbar wie gebannt zuhören. George hält sie für stumme Statisten seines Lebens und tut sein Bedürfnis, mit ihnen zu sprechen, als Marotte ab. Doch während er sie als „bloße Schafe“ unterschätzt, sind sie längst zu seinen aufmerksamsten Zuhörern geworden.