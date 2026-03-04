Film der Woche: „Gelbe Briefe“ - Warum Haltung nicht trägt

İlker Çataks Drama „Gelbe Briefe“ erhielt auf der Berlinale den Goldenen Bären. Ein staatskritisches Künstlerpaar gerät hier ins Visier des türkischen Regimes. Das ist solide inszeniert. Mehr aber auch nicht. Gesinnung allein macht noch keinen guten Film.