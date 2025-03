Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Lettland steht Kopf. Zum ersten Mal hat ein Film aus der kleinen baltischen Republik einen Oscar gewonnen. Vergangenen Sonntag wurde „Flow“ in der Kategorie „Bester Animationsfilm“ ausgezeichnet. In seiner Heimat hat die Produktion so viele Zuschauer in die Kinos gelockt wie keine andere zuvor. Seit Kurzem sitzt in der Hauptstadt Riga auf dem „A“ einer Städtenamenskulptur eine schwarze Katze. Die Augen dieser Plastik sind weit aufgerissenen und ängstlich. Auch eine Sonderbriefmarke ziert das niedliche Tier bereits. Es ist die Hauptfigur im Kassenschlager des Regisseurs Gints Zilbalodis. Premiere feierte „Flow“ bei den Filmfestspielen von Cannes. Seitdem erhielt der Streifen sage und schreibe 60 internationale Preise.

Der Hype ist riesig – und gerechtfertigt. Denn diesem Film gelingt es, mit einer schlichten Story und faszinierenden Bildern tiefgründige Botschaften zu vermitteln. Noch dazu ohne Worte. Natürliche Tier- und Naturgeräusche sowie sparsamer Musikeinsatz reichen völlig. Die beruhigende Klangkulisse ist Balsam für Seele und Gehör medial überreizter Bewohner der Industrieländer. Wer glaubt, dass es sich hierbei um einen reinen Kinderfilm handelt, irrt. Die Symbolik in „Flow“ ist so wirkmächtig, dass sie auch Erwachsene zum Nachdenken bringt. Zumal Regisseur Zilbalodis in seinem Plot vieles offen lässt. „,Flow‘ ist nicht so angelegt, dass man einen Sinn hinter allem erkennt, sondern so, dass man den Film als Erlebnis auf sich wirken lässt“, sagt der 30-jährige Lette.

Bellen, Grunzen, Miauen, Kreischen

Zunächst führt uns die Handlung in eine beeindruckende grüne Landschaft. Eine kleine schüchterne Katze bahnt sich vorsichtig ihren Weg, durch unberührte Wiesen und romantische Wälder entlang eines malerischen Flusses. In einem verlassenen Haus, dessen Garten hölzerne Katzenskulpturen schmücken, findet sie Unterschlupf. Wer hier gewohnt hat, erfährt man nicht. Plötzlich überschwemmt eine gewaltige Flut das Naturidyll. Das Wasser steigt und steigt. Bäume, sogar Gebirge verschwinden. Die alte Welt versinkt. Alle Tiere fliehen. Kurz vor dem Ertrinken rettet sich die Katze auf ein vorbeifahrendes Segelboot. Dort wohnt bereits ein Wasserschwein. Die Tiere stehen sich misstrauisch und kampfbereit gegenüber. Doch dann gähnt das Schwein und fällt vor Müdigkeit einfach um. Ein Glück, denn während der 84 Minuten, die dieser Roadmovie auf See dauert, fiebert man mit dem schwarzen Vierbeiner. Vorerst ist er in Sicherheit. Das Abenteuer beginnt. Eine poetische, spannende und zugleich meditative Odyssee der Tiere.

Den beiden schließen sich nach und nach drei weitere Flutopfer an: ein diebischer Lemur, ein verspielter Labrador und ein stolzer Sekretär-Vogel. Die fünf Tiere könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch schnell begreifen sie, dass impulsive Alleingängen sinnlos sind. Gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen der neuen Welt. Eine Vermenschlichung der Tiere ist unübersehbar. Dies aber bei weitem nicht so stark, wie in den kommerzielleren Produktionen der amerikanischen Animationsstudios Disney oder Pixar. Zum einen dank der natürlichen Laute (Bellen, Grunzen, Miauen, Kreischen) und Bewegungen, zum anderen wegen des einfachen Ziels jeder Figur: zu überleben.

Die Flut steht nicht für das Böse

Der Film spielt mit zahlreichen Bildern und Motiven der europäischen Kultur- und Religionsgeschichte. Wie diese zu deuten sind, überlässt der Regisseur dem Zuschauer selbst. Die Flut steht dabei nicht für das Böse. Vielmehr stellt sie eine Urgewalt der Natur dar. Für Zilbalodis soll sie in erster Linie die Protagonisten vorantreiben – nicht nur räumlich, sondern auch charakterlich. „Es ist einfach so, dass ich nicht die Logik der Welt erklären will: Mich interessiert die Reise, die Entwicklung der Figuren.“ Wer in dem Katastrophen-Motiv einen versteckten Vorwurf in Richtung Klimakrise interpretiert, ist somit auf dem Holzweg. Staunend folgen wir dem Segelboot, einer kleinen Version der Arche Noah, wie es meist gemächlich dahintreibt, durch atemberaubende Landschaften mit mystischen Felsformationen, faszinierenden Polarlichtern, durch Kanäle einer verlassenen Stadt, die an Venedig erinnert. Und wenn plötzlich neben dem Schiff ein monströser Ur-Wal auftaucht, dessen Flosse kurz danach elegant im Wasser verschwindet, verstehen wir, was uns der biblische Leviathan sagen will: Habt keine Angst. Alles ist im Fluss. Nichts ist, wie es bleibt.

Regisseur Zilbalodis glaubt, dass Animation einen stärkeren Zugang zum Unterbewusstsein herstellen kann als Realfilm. Sie sei universeller und ursprünglicher. Diese völlig andere Form des Geschichtenerzählens eignet sich besser, um Bildsprache detaillierter auszustatten. In „Flow“ evoziert Zilbalodis mit seiner charakteristischen Ästhetik, die der von Videospielen der Nullerjahre gleicht, im Zuschauer ein Gefühl von positiver Nostalgie. Sein großartiger Film ist keineswegs eine Dystopie. Im Gegenteil. Er ist ein Plädoyer für die Hoffnung in Zeiten größter Havarie.