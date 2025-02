Die besten Zeiten liegen mittlerweile hinter ihm. Seit den größten Erfolgen, etwa mit „Mad Max“, „Lethal Weapon“ und „Braveheart“, sind Jahrzehnte vergangen. Im Geschäft ist Gibson aber immer noch. Neuerdings auch als Sonderbotschafter Donald Trumps in Sachen Rettung Hollywoods. Neben Jon Voight und Sylvester Stallone soll Gibson die Branche in ein neues goldenes Zeitalter führen. In präsidialen Worten: „Bigger, better, stronger than ever before!“ Ob den drei Haudegen, die zuletzt mehr mit Goldenen Himbeeren als mit renommierten Preisen ausgezeichnet wurden, diese Mission gelingt, ist fraglich. Gibson soll übrigens erst durch einen Post des Präsidenten auf dessen Online-Plattform „Truth Social“ von seinem Amt erfahren haben. Den Auftrag nahm der Trump-Anhänger trotzdem an.