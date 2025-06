Das Wiedersehen mit dem ehemaligen „Sexiest Man Alive“ (anno 1995 und 2000) lässt weibliche und männliche Herzen höherschlagen. Falls sich überhaupt eine Frau in diesen Streifen verirrt. Denn „F1“ ist zweifelsfrei ein Männerfilm. Und zwar ein platter. Seine Story ist so hohl und die Dialoge sind so platt, dass man meinen möchte, die Produktion entstamme der Kategorie „Kino in einfacher Sprache“. Zudem kommt Äußeres vor Inhalt. Das makellose Erscheinungsbild des Protagonisten könnte dem einen oder anderen Ü-50-Plauzenträger schlechte Laune bereiten. Keine Frage: Trotz seiner 61 Jahre ist Pitt noch immer eine Augenweide. Das Actiondrama macht daraus keinen Hehl. Die Kamera filmt seinen athletischen gebräunten Körper, als wollte Regisseur Joseph Kosinski („Top Gun: Maverick“) den Herren der Schöpfung sagen: „Hey Jungs, so geht’s auch! Workout, Wasser und viel Sex.“