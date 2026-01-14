- Das wird man ja wohl noch sagen dürfen
Nach dem fulminanten Bühnenerfolg kommt „Extrawurst“ nun ins Kino. In einem Tennisverein eskaliert ein Streit um einen Grill für das einzige muslimische Mitglied. Launig offenbart der bitterböse Schlagabtausch die Probleme einer heterogenen Gesellschaft.
„Man sagt doch immer, der Mensch wäre ein soziales Wesen. Aber ganz ehrlich? Ich find’, davon merkt man fast nichts mehr.“ Mit diesen Worten, gesprochen von Hape Kerkeling, beginnt die Komödie „Extrawurst“. Dazu erklingt der wunderbare Song „Shiny Happy People“ von R.E.M., und wir sehen einige kurze Szenen aus dem Alltag deutscher Großstädter. Väter, die ihre Kinder auf einem Spielplatz verteidigen und sich anschließend prügeln, ein Mann, der einer Hundebesitzerin die Hinterlassenschaft ihres Vierbeiners in die Tasche steckt, und zwei Autofahrer, die sich um eine Parklücke fetzen. „Man hat doch in letzter Zeit das Gefühl, bei allen liegen die Nerven nur noch blank“, setzt Kerkeling seinen Prolog fort. Jede kleine Diskussion werde zum Riesenzoff. Die Leute kriegten es einfach nicht mehr richtig auf die Kette, wie man vernünftig miteinander redet. „Außer in unserem Club.“
