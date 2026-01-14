Szenenbild aus „Extrawurst“
Matthias (Friedrich Mücke), Torsten (Christoph Maria Herbst) und Heribert (Hape Kerkeling) besprechen die Lage / Studiocanal GmbH/Daniel Gottschalk

Film der Woche: „Extrawurst“ Das wird man ja wohl noch sagen dürfen

Nach dem fulminanten Bühnenerfolg kommt „Extrawurst“ nun ins Kino. In einem Tennisverein eskaliert ein Streit um einen Grill für das einzige muslimische Mitglied. Launig offenbart der bitterböse Schlagabtausch die Probleme einer heterogenen Gesellschaft.

VON URSULA KÄHLER am 14. Januar 2026 6 min

Ursula Kähler

Autoreninfo

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

„Man sagt doch immer, der Mensch wäre ein soziales Wesen. Aber ganz ehrlich? Ich find’, davon merkt man fast nichts mehr.“ Mit diesen Worten, gesprochen von Hape Kerkeling, beginnt die Komödie „Extrawurst“. Dazu erklingt der wunderbare Song „Shiny Happy People“ von R.E.M., und wir sehen einige kurze Szenen aus dem Alltag deutscher Großstädter. Väter, die ihre Kinder auf einem Spielplatz verteidigen und sich anschließend prügeln, ein Mann, der einer Hundebesitzerin die Hinterlassenschaft ihres Vierbeiners in die Tasche steckt, und zwei Autofahrer, die sich um eine Parklücke fetzen. „Man hat doch in letzter Zeit das Gefühl, bei allen liegen die Nerven nur noch blank“, setzt Kerkeling seinen Prolog fort. Jede kleine Diskussion werde zum Riesenzoff. Die Leute kriegten es einfach nicht mehr richtig auf die Kette, wie man vernünftig miteinander redet. „Außer in unserem Club.“

