Film der Woche: „Elon Musk Uncovered – Das Tesla-Experiment“ - Im Rausch der Datenmacht

Dieses Science-Fiction-Szenario sehnen viele herbei: das autonome Fahren. Ein investigativer Dokumentarfilm erzählt fesselnd von den Schattenseiten dieser Technik, seinen Opfern, Teslas fragwürdigen Geschäftsmethoden – und der maßlosen Hybris Elon Musks.