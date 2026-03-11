- Im Rausch der Datenmacht
Dieses Science-Fiction-Szenario sehnen viele herbei: das autonome Fahren. Ein investigativer Dokumentarfilm erzählt fesselnd von den Schattenseiten dieser Technik, seinen Opfern, Teslas fragwürdigen Geschäftsmethoden – und der maßlosen Hybris Elon Musks.
Es gibt ein Mantra, das man in technikaffinen Kreisen oft und gerne vernimmt: Das autonome Fahren wird kommen. Ganz so, als handelte es sich um ein unbezwingbares Naturereignis. Als hätte die Gesellschaft gegenüber der technologischen Evolution keine andere Wahl. Doch die hat sie. Andreas Pichlers Dokumentation „Elon Musk Uncovered – Das Tesla-Experiment“ entzaubert blinden Fortschrittsglauben. Hinter dem coolen Silicon-Valley-Schein legt der Film menschliche Tragödien frei. Subtil stellt er die unbequeme Frage, ob wir wirklich Teil eines gigantischen Daten- und Überwachungsnetzwerks werden wollen. Sich derart bedingungslos in die Hände einer Wirtschaftselite zu begeben, deren Geschäftsmodell auf permanenter Kontrolle basiert, gleicht vielmehr einem Akt der Selbstentmündigung. Mit Selbstbestimmung und den Idealen einer offenen Gesellschaft hat das wenig zu tun.
