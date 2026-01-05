Film der Woche: „Ein einfacher Unfall“ - Abrechnung mit einem Regime

In Cannes gewann das iranische Roadmovie „Ein einfacher Unfall“ die Goldenen Palme. Fünf ehemalige politische Häftlinge entführen darin ihren mutmaßlichen Peiniger. In beeindruckender Weise wirft Regisseur Jafar Panahi moralische Fragen auf, die sich einmal nach dem Sturz des Mullah-Regimes stellen werden.