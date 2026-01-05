- Abrechnung mit einem Regime
In Cannes gewann das iranische Roadmovie „Ein einfacher Unfall“ die Goldenen Palme. Fünf ehemalige politische Häftlinge entführen darin ihren mutmaßlichen Peiniger. In beeindruckender Weise wirft Regisseur Jafar Panahi moralische Fragen auf, die sich einmal nach dem Sturz des Mullah-Regimes stellen werden.
Vahid ist Automechaniker und lebt in Teheran. In der Werkstatt telefoniert der Mann mittleren Alters fürsorglich mit seiner Mutter, als er plötzlich ein Geräusch hört, das ihn an das Grauen seiner Vergangenheit erinnert. Es ist das Knarren eines Holzbeins. Vahid ist sich sicher: Der Kunde, der es trägt, ist sein früherer Peiniger. Einst vom iranischen Regime zu jahrelanger Haft verurteilt, schleppt Vahid das Trauma dieser Zeit stets mit sich herum. Nun versucht er, ein normales Leben zu führen. Doch mit diesem einen Moment sind Angst und Gräuel wieder da. Es ist der erste Wendepunkt in dem beeindruckenden Film von Regisseur Jafar Panahi. „Ein einfacher Unfall“ lautet der Titel. Denn nichts anderes ist der Auslöser der anschließenden dramatischen Kettenreaktion. Sie wirft große Fragen auf, die den politisch gespaltenen Iran bewegen.
-
