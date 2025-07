Longoria traf zahlreiche Akteure, die während der verschiedenen Etappen von Bedeutung waren. So kommen etwa die früheren Besitzer des Gemäldes zu Wort, aber auch diverse Kunsthändler, Kunsthistoriker und Restauratoren. Im Zentrum der Handlung steht der Kunsthändler Jorge Coll. 2021 fällt dem in London ansässigen Spanier das „Ecce Homo“ in einem Online-Katalog des Madrider Auktionshauses Ansorena auf, wo man es der Schule Jusepe di Riberas zugeordnet hat. Der Startpreis: 1500 Euro. Aus der Ferne dirigiert Coll sein Expertenteam in die spanische Hauptstadt, um das Werk an Ort und Stelle zu begutachten. Er zweifelt an der Richtigkeit der Werkzuweisung, behält seine Vermutung jedoch vorerst für sich. Am Telefon erklärt er: „Wenn ich dir sage, was ich denke, geht es richtig drunter und drüber.“