Film der Woche Dreams

Film der Woche: „Dreams - Gefährliches Verlangen“ Vorspiel zum Albtraum

Es knistert gewaltig zwischen der amerikanischen Mäzenin und dem illegal eingewanderten Tänzer aus Mexiko. Ihre heimliche Affäre dient dem sehenswerten Drama „Dreams“ als Schlachtfeld sozialer Hierarchien und demontiert dabei den amerikanischen Traum.

VON URSULA KÄHLER am 22. Juli 2026 5 min

Ursula Kähler

Autoreninfo

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

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Plötzlich ist er da. Gekommen, um zu bleiben. Wie Vieh transportiert in einem überfüllten LKW über die Grenze, hinein ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Er hat es überlebt, Fernando, der Balletttänzer aus Mexiko. Nach dieser Tortur schleppt er sich durch die texanische Wüste. An einer Raststätte schlingt er die Reste von Tellern herunter und wird von der Kellnerin verjagt. Per Anhalter schlägt er sich bis nach San Francisco durch. Endlich am Ziel: ein steriles Stadthaus an einer dieser typischen, steilen Straßen. Doch keiner öffnet. Er klettert über einen Zaun und findet einen Schlüssel. Erschöpft legt er sich schlafen. Das Ende seines Traums beginnt. Er weiß es nur noch nicht.

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