Film der Woche: „Dreams - Gefährliches Verlangen“ - Vorspiel zum Albtraum

Es knistert gewaltig zwischen der amerikanischen Mäzenin und dem illegal eingewanderten Tänzer aus Mexiko. Ihre heimliche Affäre dient dem sehenswerten Drama „Dreams“ als Schlachtfeld sozialer Hierarchien und demontiert dabei den amerikanischen Traum.