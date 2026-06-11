Nahaufnahme eines jungen Mannes, erschrocken, mit Maschinenarmen und grellem Licht, Foto.
Schnellkurs in Empathie? / © Universal Studios

Film der Woche: „Disclosure Day“ Kosmische Erleuchtung

Mit „Disclosure Day“ serviert Steven Spielberg einen Action-Thriller voller Pseudowissenschaft und Verschwörungstheorien. Getragen wird er von der naiven Botschaft, dass die Konfrontation mit Außerirdischen für mehr Nächstenliebe unter uns Menschen sorgt.

VON URSULA KÄHLER am 11. Juni 2026 6 min

Ursula Kähler

Autoreninfo

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

So erreichen Sie Ursula Kähler:

Zur Artikelübersicht

„Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht allein sind“, sagt Steven Spielberg. Besuch von Außerirdischen bekam der Hollywood-Regisseur allerdings noch keinen. Das Thema lässt den Meister des Blockbuster-Kinos nicht los. Immer wieder widmete er sich der Begegnung der dritten Art. „Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit“ ist sein mittlerweile 34. Kinofilm. Seit „Die Farbe Lila“ (1985) dreht er eher ernste, reife Produktionen, die sich abheben von solchen wie „Der weiße Hai“, „E.T.“ oder „Indiana Jones“. Dementsprechend will auch sein neues, gefühliges Action-Alterswerk keine Science-Fiction sein. Vielmehr dreht sich hier alles um Empathie, die wir, so Spielberg, zu selten füreinander empfänden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Jens Böhme | Do., 11. Juni 2026 - 11:33

Muss Unterhaltung wissenschaftlich korrekt sein?

Ingbert Jüdt | Do., 11. Juni 2026 - 13:30

... die wie bei so vielen pseudokritischen Artikeln nur durch großflächiges Unterschlagen von Kontext funktioniert. Zitat: »Die Idee zum Film kam dem 79-Jährigen beim Lesen einer Titelstory der New York Times im Jahr 2017.« Die Autorin unterschlägt, dass der Artikel von 2017 einer von dreien war, der von 2021 an eine Initiative auf höchster Ebene des US-Kongresses für die Offenlegung potentieller UFO-Geheimnisse des DoD angestoßen hat, die bis heute andauert, und zuletzt Trump zur Freigabe einer großen Zahl von Militärvideos veranlasst hat. Das war immerhin auch schon im Cicero nachzulesen (Andreas Anton, 10.08.2023).

Was immer am Ende dabei herauskommt (ein »smoking gun« ist bislang noch nicht erkennbar): aus dem hier unterschlagenen Kontext geht klar hervor, dass dem Thema mit den alten Totschlagvokabeln »Pseudowissenschaft«, »Verschwörungstheorien« und »Besessenheit der amerikanischen Populärkultur« nicht mehr beizukommen ist. Frau Kähler versumpft auf dem Kenntnisstand von 2017.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.