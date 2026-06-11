- Kosmische Erleuchtung
Mit „Disclosure Day“ serviert Steven Spielberg einen Action-Thriller voller Pseudowissenschaft und Verschwörungstheorien. Getragen wird er von der naiven Botschaft, dass die Konfrontation mit Außerirdischen für mehr Nächstenliebe unter uns Menschen sorgt.
„Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht allein sind“, sagt Steven Spielberg. Besuch von Außerirdischen bekam der Hollywood-Regisseur allerdings noch keinen. Das Thema lässt den Meister des Blockbuster-Kinos nicht los. Immer wieder widmete er sich der Begegnung der dritten Art. „Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit“ ist sein mittlerweile 34. Kinofilm. Seit „Die Farbe Lila“ (1985) dreht er eher ernste, reife Produktionen, die sich abheben von solchen wie „Der weiße Hai“, „E.T.“ oder „Indiana Jones“. Dementsprechend will auch sein neues, gefühliges Action-Alterswerk keine Science-Fiction sein. Vielmehr dreht sich hier alles um Empathie, die wir, so Spielberg, zu selten füreinander empfänden.
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