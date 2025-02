Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Es ist ein Novum. Zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars ist der deutsche Beitrag für die Kategorie „Bester Internationaler Film“ eine Produktion, die nicht auf Deutsch gedreht wurde – sondern auf Farsi. „Die Saat des heiligen Feigenbaums“, der bereits seit Ende Dezember in den Kinos läuft, erzählt obendrein eine durchweg iranische Geschichte. Regisseur Mohammad Rasoulof und seine Crew stammen aus dem Iran, wo auch der Dreh stattfand. Fertiggestellt wurde der Film aber in Deutschland. Verurteilt zu einer achtjährigen Haftstrafe floh Rasoulof im April vergangenen Jahres aus seiner Heimat. Seitdem lebt er in Hamburg. Er fand einen deutschen Co-Produzenten, die Filmförderung Hamburgs und Schleswig-Holsteins unterstützte ihn. Die Regularien, für Deutschland ins Oscarrennen zu gehen, sind somit erfüllt.

Doch handelt es sich hier nicht vielmehr um einen iranischen Film? Auf dem Papier ist er eine deutsch-iranisch-französische Co-Produktion. Natürlich ist die Entscheidung, „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ als deutschen Beitrag zu nominieren, fragwürdig. Aber nur, wenn man die Kategorie weiterhin, wie seit 1957 ersonnen, als nationale Leistungsschau begreift. Unter den Bedingungen moderner Filmproduktion ist diese Sicht der Dinge allerdings problematisch. Das zeigt die Verleihung des Preises im Vorjahr an den britischen Beitrag „The Zone of Interest“. Hier hört man kein Wort Englisch, ein rein deutsches Ensemble gibt einen ebensolchen Plot zum Besten. Mitkonkurrent war übrigens „Perfect Days“ von Wim Wenders, der für Japan angetreten war.

Wie dem auch sei: Ruhm und Ehre, die Rasoulofs Film durch die Nominierung erfährt, sind in jedem Fall gerechtfertigt. Und wenn er in der Nacht zum 3. März tatsächlich einen Academy Award holen sollte, werden die kritischen Stimmen verstummen. Die Chancen stehen nicht schlecht. Vor allem seit dem Skandal um die rassistischen Tweets der transsexuellen Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón aus dem woken Spitzenreiter „Emilia Pérez“.

Die Pistole wird zum Symbol für den Riss innerhalb der Familie

„Die Saat des heiligen Feigenbaums“ spielt während der Massendemonstrationen, die nach dem Tod der Studentin Jina Mahsa Amini in Untersuchungshaft im Herbst 2022 den Iran erschütterten. Im Zentrum steht eine Teheraner Familie, deren Oberhaupt, Iman, gerade zum Ermittlungsrichter am Revolutionsgericht befördert wurde. Mit dem Stellenwechsel bringt der strenggläubige Vater das Gleichgewicht der Familie ins Wanken. Während er Hunderte Todesurteile unterschreibt, entsteht zu Hause ein Konflikt mit seinen staatskritischen Töchtern Rezvan und Sana. Mutter Najmeh versucht zu vermitteln.

Doch lässt Iman die staatlich sanktionierte Gewalt ebenfalls nicht kalt. Gewissensbisse steigern sich zu einer Paranoia. Einer der Auslöser: das plötzliche Verschwinden seiner Dienstwaffe. Er verdächtigt seine Familie. Die Situation eskaliert. Schließlich wendet Iman gegenüber Frau und Töchtern dieselben Verhörmethoden an, wie sie in den Gefängnissen des Mullah-Regimes zum Einsatz kommen.

Die Pistole, die Iman ursprünglich zum Schutz dienen sollte, wird zum Symbol für den Riss innerhalb der Familie. Mit virtuoser Beschleunigung illustriert Rasoulof, wie sich das theokratische Unrechtsregime tumorartig in das anfangs noch gesunde zwischenmenschliche Gewebe hineinfrisst. Der kluge Filmtitel enthält die passende Metapher. Denn der heilige Feigenbaum, Ficus religiosa, ist ein Parasit, dessen Samen über Vogelkot auf die Blätter anderer Bäume gelangen. Dort treiben sie Luftwurzeln bis zum Boden aus und entwickeln Äste, die dann den Wirt erwürgen. Der Mangel an aufrichtiger Kommunikation zwischen Eltern und Kindern führt zu immer mehr Misstrauen – und schließlich Gewalt im Namen Allahs. Der Vater als Vertreter der politischen Macht sieht seine Feinde innerhalb der eigenen Sippe. Die Katastrophe ist unausweichlich.

Die meisten der Darsteller leben mittlerweile im Exil

Ihre Kraft bezieht diese iranische Geschichte aus ihrem universellen Kern. Denn letztlich erzählt sie mit schon schmerzlicher Akribie, wie totalitäre Regime Menschen zerstören – die Familien, das Vertrauen, die Gefühle füreinander, die Kommunikation. Seinen Genremix aus Politthriller, Drama und Kammerspiel hat Rasoulof mit dokumentarischen Szenen der Proteste von 2022 angereichert. Dass dieser Film unter widrigsten Umständen entstanden ist, merkt man ihm nie an. Während ein minimales Team unter Lebensgefahr drehte, gab der Regisseur seine Anweisungen per Funk aus einem Nebengebäude oder einem Auto. Die meisten seiner Darsteller leben mittlerweile im Exil. Viele Crewmitglieder sind indes geblieben. Sie stehen unter dem Druck des nationalen Geheimdienstes, sind bedroht, angeklagt und dürfen das Land nicht verlassen.

Nach einer ersten Inhaftierung im Jahr 2012 verbrachte Mohammad Rasoulof im Juli 2022 sieben Monate im berüchtigten Evin-Gefängnis. Die bevorstehende dritte Haftstrafe löste in ihm Protest und Widerstand aus: „Ich wollte nicht zum Opfer dieser Zensur werden, sondern Filmemacher bleiben. Ich wollte Geschichten erzählen. Das möchte ich noch immer tun.“ Dann verließ Rasoulof die islamische Republik. Anschließend setzte für ihn und sein faszinierendes Werk ein lindernder internationaler Preisregen ein. Er begann beim Filmfestival von Cannes. Die Krönung könnte in Hollywood folgen.