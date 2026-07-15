Film der Woche: „Die Odyssee“ - Licht und Schatten über Ithaka

Es ist das Kinoereignis des Jahres: Christopher Nolans „Die Odyssee“. Durch ungünstig besetzte Nebenrollen geriet das Werk früh in die Kritik. Vor allem aber aus kommerziellen Gründen verschenkt Nolan die Chance, einen epochalen Film vorzulegen.