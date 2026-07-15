- Licht und Schatten über Ithaka
Es ist das Kinoereignis des Jahres: Christopher Nolans „Die Odyssee“. Durch ungünstig besetzte Nebenrollen geriet das Werk früh in die Kritik. Vor allem aber aus kommerziellen Gründen verschenkt Nolan die Chance, einen epochalen Film vorzulegen.
Es sind die größten Geschichten der Menschheit: die Ilias und die Odyssee, entstanden Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Homer, ihr Autor, war ein rhapsodischer Poet, der, des Schreibens vermutlich unkundig, aus einer langen Überlieferungstradition schöpfte. Er schildert Ereignisse, die schon zu seinen Lebzeiten Jahrhunderte zurücklagen, eine Welt der Mythen, Götter und Heroen am Ende der Bronzezeit.
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