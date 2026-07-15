Odyssey
Odysseus (Matt Damon) und Göttin Athena (Zendaya) / Universal Studios

Film der Woche: „Die Odyssee“ Licht und Schatten über Ithaka

Es ist das Kinoereignis des Jahres: Christopher Nolans „Die Odyssee“. Durch ungünstig besetzte Nebenrollen geriet das Werk früh in die Kritik. Vor allem aber aus kommerziellen Gründen verschenkt Nolan die Chance, einen epochalen Film vorzulegen.

VON URSULA KÄHLER am 16. Juli 2026 5 min

Ursula Kähler

Autoreninfo

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

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Es sind die größten Geschichten der Menschheit: die Ilias und die Odyssee, entstanden Mitte des 8. Jahrhunderts vor Christus. Homer, ihr Autor, war ein rhapsodischer Poet, der, des Schreibens vermutlich unkundig, aus einer langen Überlieferungstradition schöpfte. Er schildert Ereignisse, die schon zu seinen Lebzeiten Jahrhunderte zurücklagen, eine Welt der Mythen, Götter und Heroen am Ende der Bronzezeit.

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