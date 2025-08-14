- Unsere Wurzeln, unser Sein
Die französische Tragikomödie „Die Farben der Zeit“ ist eine Zeitreise mit konservativer Botschaft. Raffiniert wechselt ihr Plot zwischen der Belle Époque und der Gegenwart. Ohne erhobenen Zeigefinger kritisiert sie blinden Fortschrittsglauben.
Soziale Missstände sind der narrative Kern des zeitgenössischen Kinos. Nahezu ohne Unterlass macht es auf gesellschaftliche Probleme und politische Themen aufmerksam. Dazu zählen Machtmissbrauch, Armut, Rassismus, Diskriminierung, Geschlechterrollen und Migration. Das ist gut und wichtig. Doch ein Sujet wird quasi vollkommen vernachlässigt: die Kritik am Fortschritt. Abgesehen von Dystopien in Form von Postapokalypsen, in denen böse, autoritäre Mächte oder Außerirdische Unheil über die Menschheit bringen („Die Tribute von Panem“, „Mad Max“, „Independence Day: Wiederkehr“), scheuen Regisseure und Produzenten offenbar eine kritische Auseinandersetzung mit dem technischen Fortschritt wie der Teufel das Weihwasser.
Sie tun dies aus gutem Grund. Denn wer möchte schon für seinen eigenen, hochtechnisierten Lifestyle angeprangert werden? Das negative Ergebnis an Kino- oder Streamingportalkassen ist leicht vorhersehbar. Der Franzose Cédric Klapisch legt nun mit seinem mittlerweile 14. Spielfilm ein Werk vor, dem es gelingt, auf sanfte Weise den uns alle umgebenden, unausweichlichen Fortschritt infrage zu stellen. Die Tragikomödie „Die Farben der Zeit“ vollzieht dies undogmatisch, doch mit der nötigen Direktheit. Mittlerweile haben die meisten diese Verwerfungen für selbstverständlich oder als notwendiges Übel akzeptiert. Die sogenannte „Digitale Revolution“ hat sie uns beschert. Der Film greift einige ihrer Auswüchse und deren Folgen auf: Smartphones, Bilderflut, Bildbearbeitung und das sinkende Bewusstsein für langfristiges Bewahren. Über all dem schwebt die grassierende Vergötterung der Zukunft. Der Vergangenheit hat sie längst den Rang abgelaufen.
