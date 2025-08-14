Film der Woche: „Die Farben der Zeit“ - Unsere Wurzeln, unser Sein

Die französische Tragikomödie „Die Farben der Zeit“ ist eine Zeitreise mit konservativer Botschaft. Raffiniert wechselt ihr Plot zwischen der Belle Époque und der Gegenwart. Ohne erhobenen Zeigefinger kritisiert sie blinden Fortschrittsglauben.