Film der Woche: „Der Tiger“ Ins Herz der Finsternis

An der Ostfront 1943 sucht die Besatzung eines Tiger-Panzers nach einem verschollenen Oberst. Der Auftrag entwickelt sich zum Horrortrip. „Der Tiger“ ist ein ungewöhnlicher Antikriegsfilm. Sein Spiel mit der Realität geht unter die Haut.

VON URSULA KÄHLER am 18. September 2025 5 min

Nazi-Crank oder Hitler-Speed sind nur zwei der Spitznamen für die Partydroge Crystal Meth. Der Bezug zur deutschen Geschichte kommt nicht von ungefähr. Berühmt wurde das Methamphetamin als Pervitin vor allem durch seinen massenhaften Einsatz in den Kriegen der Wehrmacht. Schon damals verniedlichte man die Substanz und nannte sie Hermann-Göring-Pillen, Fliegermarzipan – oder Panzerschokolade. In Dennis Gansels neuem Film „Der Tiger“ sind die Protagonisten gezwungen, so viel Leid zu ertragen, dass sie bereitwillig die kleinen weißen Pillen schlucken. Auf engstem Raum, in dem durch deutsche und alliierte Kriegspropaganda zum Mythos stilisierten Kampfpanzer „Tiger“, kämpfen sie sich 1943 hinter die Front. Operation „Labyrinth“ heißt ihr Geheimauftrag. Dabei verlieren nicht nur die Soldaten die Orientierung. Auch der Zuschauer verirrt sich in diesem schauderhaft faszinierenden Wechsel zwischen Realität und Albtraum.

Monate nach der verhängnisvollen Schlacht um Stalingrad steht der Tiger mit seiner fünfköpfigen Besatzung nachts auf einer umkämpften Brücke. Um den Durchmarsch der sowjetischen Armee zu verhindern, soll diese kurz vor Mitternacht gesprengt werden. Trotz des Drängens seiner Männer zum Rückzug will Leutnant Gerkens weiter ausharren. Die Zeit rast. Panik verbreitet sich in der Enge des stickigen Stahlgehäuses. Feuer dringt bereits ein. Im letzten Moment gibt Gerkens den rettenden Befehl zum Abzug. Fahrer Helmut tritt das Pedal mit voller Kraft. Dann explodiert die Brücke. Lärm und Zerstörung folgt ein Bild anmutiger Absurdität: Ein Reh blickt auf den brennenden Tiger. Mit seinem durchdringenden Blick scheint es zu fragen: War es das wert?

