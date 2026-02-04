- Deichbruch für Dummies
Bereits die Nazis haben Theodor Storms Novelle „Der Schimmelreiter“ für ihre Ideologie missbraucht. Nun erscheint eine moderne Adaption, die sie für Klima-Alarmismus instrumentalisiert – und dabei ihr Publikum für unmündig erklärt.
Deichgraf Hauke Haien ist ein tragischer Visionär. Der Held aus Theodor Storms „Der Schimmelreiter“ scheitert am Aberglauben seiner Zeit. Die neueste Verfilmung der Novelle scheitert vor allem an einem: dem Geduldsfaden ihrer Zuschauer. Bereits nach der Exposition droht dieser zu reißen. Zumindest bei kritisch reflektierenden Filmfreunden. Inszeniert als alarmistischer Kampf gegen den Klimawandel, verkommt Storms düsteres und vieldeutiges Meisterwerk zum biederen Ökothriller mit propagandistischer Botschaft. All die subtile Kunst versinkt in einem Meer aus gut gemeinter Banalität und mutiert zum Frontalunterricht für Schwererziehbare.
