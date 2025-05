Ein verklärender Retro-Look

„Der Phönizische Meisterstreich“ ist Wes Andersons zwölfter Spielfilm. Seine Werke kreisen um dysfunktionale Familien, Loyalität und die Suche nach Zugehörigkeit. „Die Royal Tenenbaums“ (2001), „Darjeeling Limited“ (2007), „Moonrise Kingdom“ (2012) und „Grand Budapest Hotel“ (2014) gehören zu den stärksten Filmen des studierten Philosophen. Doch Anderson polarisiert. Das liegt an seiner cineastischen Handschrift. Seit mehr als 20 Jahren hält er an ihr fest. Am markantesten prägt sie ein verklärender Retro-Look. Hinzu kommen skurrile Charaktere, absurder Humor, symmetrische Aufnahmen in Zentralperspektive, statische Figuren, Pastellfarben, seitliche Kamerafahrten, schnelle Schwenks sowie ein Mix aus Originalkompositionen und nostalgischen Songs diverser Richtungen.