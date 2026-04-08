Film der Woche: „Der Magier im Kreml“ - Bekenntnisse eines Mittäters

„Der Magier im Kreml“ zeigt Wladimir Putins Aufstieg aus Sicht seines wichtigsten Beraters. Dieser wandelt sich vom Feingeist zum skrupellosen Machtstrategen – und wirft dabei die beunruhigende Frage auf: Wie manipulierbar sind wir selbst?