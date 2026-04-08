- Bekenntnisse eines Mittäters
„Der Magier im Kreml“ zeigt Wladimir Putins Aufstieg aus Sicht seines wichtigsten Beraters. Dieser wandelt sich vom Feingeist zum skrupellosen Machtstrategen – und wirft dabei die beunruhigende Frage auf: Wie manipulierbar sind wir selbst?
„Niemand war sicher in der Sowjetunion. Niemand ist sicher in Russland.“ Wadim Baranow muss es wissen. Er war einmal der Chefberater Putins. Mittlerweile ist er ausgestiegen und nennt sich Deserteur. Jahrelang war er Teil des engsten Zirkels um den „Zar“, verhalf ihm zur Macht, prägte Politik und Image der Nation. Desillusioniert, doch mit sich im Reinen, sitzt der Mann mittleren Alters im Jahr 2014 in seiner noblen Datscha und bricht sein Schweigen. Einem amerikanischen Journalisten offenbart er Einblicke in seine erstaunliche Karriere. Draußen liegt Schnee, das Kaminfeuer knistert, der Tee dampft aus den Porzellantassen. Angelehnt an Wladislaw Surkow, der von 1999 bis 2020 als Putins Spindoktor wirkte, dient Baranow als Held dieses fesselnden Politthrillers.
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