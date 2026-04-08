Wladimir Putin (Jude Law) und Wadim Baranow (Paul Dano)
Auf gleicher Wellenlänge: Wladimir Putin (Jude Law) und Wadim Baranow (Paul Dano) / © Carole Bethuel / Constantin Film

Film der Woche: „Der Magier im Kreml“ Bekenntnisse eines Mittäters

„Der Magier im Kreml“ zeigt Wladimir Putins Aufstieg aus Sicht seines wichtigsten Beraters. Dieser wandelt sich vom Feingeist zum skrupellosen Machtstrategen – und wirft dabei die beunruhigende Frage auf: Wie manipulierbar sind wir selbst?

VON URSULA KÄHLER am 8. April 2026 5 min

Ursula Kähler

Autoreninfo

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

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„Niemand war sicher in der Sowjetunion. Niemand ist sicher in Russland.“ Wadim Baranow muss es wissen. Er war einmal der Chefberater Putins. Mittlerweile ist er ausgestiegen und nennt sich Deserteur. Jahrelang war er Teil des engsten Zirkels um den „Zar“, verhalf ihm zur Macht, prägte Politik und Image der Nation. Desillusioniert, doch mit sich im Reinen, sitzt der Mann mittleren Alters im Jahr 2014 in seiner noblen Datscha und bricht sein Schweigen. Einem amerikanischen Journalisten offenbart er Einblicke in seine erstaunliche Karriere. Draußen liegt Schnee, das Kaminfeuer knistert, der Tee dampft aus den Porzellantassen. Angelehnt an Wladislaw Surkow, der von 1999 bis 2020 als Putins Spindoktor wirkte, dient Baranow als Held dieses fesselnden Politthrillers.  

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Klaus Funke | Mi., 8. April 2026 - 17:22

CICERO ist auf dem Wege, ein Presseerzeugnis analog der DDR zu werden. Es wird zensiert und unterdrückt. Und der Chefredakteur ist ein Vertreter der alten Bonner Republik, nahe den Freien Liberalen. Teufel auch, das ist der Weg, den dieser Staat jetzt geht. Passt alles zusammen, sogar der Kanzler passt, jetzt im Kampfanzug, ein Krieger - allerdings einer, über den sich der Gegner totlachen wird. So spart man Munition. Oh, CICERO wie hasste Dir verändert.

Wolfgang Z. Keller | Mi., 8. April 2026 - 18:11

... allein, dass postwendend Ihr Kommentar hier erscheint, passt doch wohl kaum zu einem von Ihnen vermeinten DDR-Organ!
Und wer IMMER nur seine eigene Meinung lesen oder hören will, sollte sich m.E. entsprechende Medien heraussuchen und goutieren.
Ich selber bevorzuge die relative Meinungsvielfalt, sowohl bei Cicero-Artikeln als auch bei den Forumsbeiträgen, denn den Kopf zum Denken und Abwägen haben wir Menschen doch eigentlich selbst, zumindest prinzipiell.

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