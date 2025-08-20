Imanov wurde in Baku, Aserbaidschan, geboren. Seit 1998 lebt er in Köln. Bereits sein Abschlussfilm mit dem poetischen Titel „Die Schaukel des Sargmachers“ (2012) war ein Festivalhit und gewann 41 Preise, darunter den Studenten-Oscar. „Der Kuss des Grashüpfers“ ist der zweite Langspielfilm des Vierzigjährigen, für den er auch das Drehbuch schrieb. Im Zentrum steht Bernard (Lenn Kudrjawizki), ein freischaffender Schriftsteller mittleren Alters. Er lebt in einem schicken, aber finsteren Kölner Penthouse, hat einen Hang zur Ordnung und bastelt gern undefinierbare Vehikel. Das cleane Heim teilt sich der Tüftler mit einem kuscheligen Schaf. Es hilft ihm beim Einschlafen und schenkt die nötige Wärme, die in der On-Off-Beziehung zu Agata (Sophie Mousel) fehlt.