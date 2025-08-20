Szenenfoto aus „Der Kuss des Grashüpfers“
Film der Woche: „Der Kuss des Grashüpfers“ Heilende Träume

Fast jeder weiß, wie es sich anfühlt, einen geliebten Menschen zu verlieren. In „Der Kuss des Grashüpfers“ erschafft sich ein Mann eine surreale Parallelwelt, um den nahenden Tod seines Vaters zu verarbeiten. Das Drama ist ein Höhepunkt dieses Kinojahres.

VON URSULA KÄHLER am 20. August 2025 5 min

Ursula Kähler

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

„Der Film ist eine wunderbare und gefährliche Waffe, wenn ein freier Geist ihn handhabt“, sagte einst der spanische Regisseur Luis Buñuel. Er gilt als Pionier des surrealen Kinos. 1929 drehte er zusammen mit Salvador Dalí den Kurzfilm „Un chien andalou“. Diese Abfolge verstörender, scheinbar zusammenhangloser Szenen enthält den berühmten Schnitt durch ein menschliches Auge. 17 Minuten ikonische Zeitlosigkeit. Mit „Der Kuss des Grashüpfers“ greift der Filmemacher Elmar Imanov die über ein Jahrhundert alte Bewegung des Surrealismus auf. Im Sinne Buñuels ist er ein freier Geist. Und sein Film eine Waffe – bedrohlich und faszinierend zugleich.

Imanov wurde in Baku, Aserbaidschan, geboren. Seit 1998 lebt er in Köln. Bereits sein Abschlussfilm mit dem poetischen Titel „Die Schaukel des Sargmachers“ (2012) war ein Festivalhit und gewann 41 Preise, darunter den Studenten-Oscar. „Der Kuss des Grashüpfers“ ist der zweite Langspielfilm des Vierzigjährigen, für den er auch das Drehbuch schrieb. Im Zentrum steht Bernard (Lenn Kudrjawizki), ein freischaffender Schriftsteller mittleren Alters. Er lebt in einem schicken, aber finsteren Kölner Penthouse, hat einen Hang zur Ordnung und bastelt gern undefinierbare Vehikel. Das cleane Heim teilt sich der Tüftler mit einem kuscheligen Schaf. Es hilft ihm beim Einschlafen und schenkt die nötige Wärme, die in der On-Off-Beziehung zu Agata (Sophie Mousel) fehlt.

