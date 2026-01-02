Film der Woche Der Fremde
Meursault (Benjamin Voisin) und Marie (Rebecca Marder) / © Weltkino

Film der Woche: „Der Fremde“ Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt

Albert Camus’ Roman „Der Fremde“ beleuchtet radikal die Absurdität menschlicher Existenz. Regisseur François Ozon hat ihn mit postkolonialem Bezug für die Leinwand adaptiert. Trotz virtuoser Ästhetik wird der Film der Vorlage nicht gerecht.

VON URSULA KÄHLER am 2. Januar 2026 6 min

Ursula Kähler

Autoreninfo

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

Nur wenigen Werken der Literatur gelingt es, dem Schicksal der Vergänglichkeit zu entkommen. „Der Fremde“ von Albert Camus gehört zu diesem erlesenen Kreis. Sein 1942 erschienener Debütroman brachte dem Franzosen den Durchbruch. Er entstand parallel zu Camus’ philosophischer Abhandlung „Der Mythos des Sisyphos“ und übersetzt die darin erschlossene Philosophie des Absurden, die eng mit der des Existenzialismus verwandt ist, in belletristische Form. Die Geschichte des stillen, antriebslosen Angestellten Meursault im Algier von 1938, der eines Nachmittags, geblendet vom Sonnenlicht, einen Mord begeht, entwickelte sich zum Klassiker der Weltliteratur. 1957 erhielt Camus für sein Gesamtwerk den Literaturnobelpreis.

