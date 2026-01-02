Film der Woche: „Der Fremde“ - Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt

Albert Camus’ Roman „Der Fremde“ beleuchtet radikal die Absurdität menschlicher Existenz. Regisseur François Ozon hat ihn mit postkolonialem Bezug für die Leinwand adaptiert. Trotz virtuoser Ästhetik wird der Film der Vorlage nicht gerecht.