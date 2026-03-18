Ryan Gosling
Weichei im Weltall: Ryan Gosling / Jonathan Olley / Amazon MGM Studios

Film der Woche: „Der Astronaut – Project Hail Mary“ Softie auf Todeskurs

Ryan Gosling verkörpert in „Der Astronaut – Project Hail Mary“ das Ideal postmoderner Männlichkeit. Auf seiner kosmischen Opfermission weint und kuschelt er mit einem Alien. Sandra Hüllers Hollywood-Debüt verpufft in dieser missglückten Sci-Fi-Buddy-Komödie.

VON URSULA KÄHLER am 18. März 2026 5 min

Ursula Kähler

Autoreninfo

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

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Wann ist der Mann ein Mann? Über Generationen hinweg lieferte das US-Blockbuster-Kino eine glasklare Antwort: Selbstbestimmt, kontrolliert und opferbereit muss er sein. Vor allem der Wille, für die Rettung anderer sein Leben zu geben, schmückte die Plots zahlreicher Actionstreifen. Auch im Genre der Science-Fiction dominierte lange das Motiv des starken, selbstlosen Helden, der über sich hinauswächst. Man denke nur an „Blade Runner“, „Armageddon“ oder „Matrix“. Harrison Ford, Bruce Willis und Keanu Reeves verkörpern hier das traditionelle filmische Männlichkeitsideal: den Erlöser-Typus.

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