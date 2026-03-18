Film der Woche: „Der Astronaut – Project Hail Mary“ - Softie auf Todeskurs

Ryan Gosling verkörpert in „Der Astronaut – Project Hail Mary“ das Ideal postmoderner Männlichkeit. Auf seiner kosmischen Opfermission weint und kuschelt er mit einem Alien. Sandra Hüllers Hollywood-Debüt verpufft in dieser missglückten Sci-Fi-Buddy-Komödie.