- Softie auf Todeskurs
Ryan Gosling verkörpert in „Der Astronaut – Project Hail Mary“ das Ideal postmoderner Männlichkeit. Auf seiner kosmischen Opfermission weint und kuschelt er mit einem Alien. Sandra Hüllers Hollywood-Debüt verpufft in dieser missglückten Sci-Fi-Buddy-Komödie.
Wann ist der Mann ein Mann? Über Generationen hinweg lieferte das US-Blockbuster-Kino eine glasklare Antwort: Selbstbestimmt, kontrolliert und opferbereit muss er sein. Vor allem der Wille, für die Rettung anderer sein Leben zu geben, schmückte die Plots zahlreicher Actionstreifen. Auch im Genre der Science-Fiction dominierte lange das Motiv des starken, selbstlosen Helden, der über sich hinauswächst. Man denke nur an „Blade Runner“, „Armageddon“ oder „Matrix“. Harrison Ford, Bruce Willis und Keanu Reeves verkörpern hier das traditionelle filmische Männlichkeitsideal: den Erlöser-Typus.
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