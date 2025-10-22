Film der Woche: „Das Verschwinden des Josef Mengele“ - Auf falscher Distanz

Mit dem KZ-Arzt Josef Mengele befassten sich bereits etliche Filme und Bücher. Von dessen Jahren im südamerikanischen Exil erzählt nun „Das Verschwinden des Josef Mengele“. Den entscheidenden Fragen geht das Drama aber aus dem Weg.