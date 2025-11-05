- Szenen einer Ehe
Anke Engelke ist eine begnadete Komödiantin. In ihrem neuesten Film zeigt sie mal wieder, dass sie auch das ernste Fach beherrscht. „Dann passiert das Leben“ erzählt von den Tiefen einer langen Ehe – und der Chance, diese zu überwinden.
Lange Partnerschaften sind etwas Wunderbares. Man kennt sich in- und auswendig. Weiß sich zu stärken, zu vertrauen, zu lieben. Doch leider vermag diese Intimität auch genau das Gegenteil zu bewirken. Denn wer könnte einen mehr verletzten als der Mensch, mit dem man seit Jahrzehnten durchs Leben geht? „Kann ich was dafür, dass du nicht glücklich bist?“ ist so ein verbales Geschoss. Ulrich Tukur knallt es Anke Engelke während einer nächtlichen Autofahrt vor den Latz. In dem Drama „Dann passiert das Leben“ verkörpern die beiden Rita und Hans. Ein Ehepaar, das die besten Jahre seit Langem hinter sich hat. Seine zahlreichen Querelen gipfeln in eben jenem Moment. Plötzlich folgt der tragische Kurswechsel: ein dumpfer Aufprall und quietschende Reifen.
Der Unfall ereignet sich in der Mitte dieses neuesten Werks der Regisseurin und Autorin Neele Leana Vollmar („Maria, ihm schmeckt’s nicht!“). Zuvor lernen wir das Paar in seinem Alltag kennen. Hier gibt es Platz für Humor. Dreißig Jahre verbringen die beiden nun schon miteinander. Sie wohnen in einer fiktiven ländlichen Kleinstadt. Hans ist Schuldirektor und steht unmittelbar vor der Pensionierung. Rita arbeitet als Altenpflegerin. Für das Medizinstudium war sie nach eigenen Angaben zu feige. Sohn Tom, ein App-Entwickler, ist längst ausgezogen. In der Ehe gibt Rita den Takt vor. Veränderungen liegen ihr nicht. Sie ist eine kontrollierte, pragmatische Frau. Immer wieder sucht die Kamera ihre Nähe. Denn erzählt wird primär Ritas Geschichte. Anke Engelke gibt diese komplexe, sperrige Figur mit überzeugender Schwermut und starker Sensibilität.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.