Film der Woche: „Dann passiert das Leben“ - Szenen einer Ehe

Anke Engelke ist eine begnadete Komödiantin. In ihrem neuesten Film zeigt sie mal wieder, dass sie auch das ernste Fach beherrscht. „Dann passiert das Leben“ erzählt von den Tiefen einer langen Ehe – und der Chance, diese zu überwinden.