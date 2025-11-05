Szenenbild aus „Dann passiert das Leben“
Hans (Ulrich Tukur) und Rita (Anke Engelke) / ©Majestic/Daniel Gottschalk

Film der Woche: „Dann passiert das Leben“ Szenen einer Ehe

Anke Engelke ist eine begnadete Komödiantin. In ihrem neuesten Film zeigt sie mal wieder, dass sie auch das ernste Fach beherrscht. „Dann passiert das Leben“ erzählt von den Tiefen einer langen Ehe – und der Chance, diese zu überwinden.

VON URSULA KÄHLER am 5. November 2025 5 min

Ursula Kähler

Autoreninfo

Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

 

So erreichen Sie Ursula Kähler:

Zur Artikelübersicht

Lange Partnerschaften sind etwas Wunderbares. Man kennt sich in- und auswendig. Weiß sich zu stärken, zu vertrauen, zu lieben. Doch leider vermag diese Intimität auch genau das Gegenteil zu bewirken. Denn wer könnte einen mehr verletzten als der Mensch, mit dem man seit Jahrzehnten durchs Leben geht? „Kann ich was dafür, dass du nicht glücklich bist?“ ist so ein verbales Geschoss. Ulrich Tukur knallt es Anke Engelke während einer nächtlichen Autofahrt vor den Latz. In dem Drama „Dann passiert das Leben“ verkörpern die beiden Rita und Hans. Ein Ehepaar, das die besten Jahre seit Langem hinter sich hat. Seine zahlreichen Querelen gipfeln in eben jenem Moment. Plötzlich folgt der tragische Kurswechsel: ein dumpfer Aufprall und quietschende Reifen.

Lesen Sie auch
Szenenbild aus „Bugonia“
Film der Woche: „Bugonia“

Und wenn die Spinner doch recht haben?

Der Unfall ereignet sich in der Mitte dieses neuesten Werks der Regisseurin und Autorin Neele Leana Vollmar („Maria, ihm schmeckt’s nicht!“). Zuvor lernen wir das Paar in seinem Alltag kennen. Hier gibt es Platz für Humor. Dreißig Jahre verbringen die beiden nun schon miteinander. Sie wohnen in einer fiktiven ländlichen Kleinstadt. Hans ist Schuldirektor und steht unmittelbar vor der Pensionierung. Rita arbeitet als Altenpflegerin. Für das Medizinstudium war sie nach eigenen Angaben zu feige. Sohn Tom, ein App-Entwickler, ist längst ausgezogen. In der Ehe gibt Rita den Takt vor. Veränderungen liegen ihr nicht. Sie ist eine kontrollierte, pragmatische Frau. Immer wieder sucht die Kamera ihre Nähe. Denn erzählt wird primär Ritas Geschichte. Anke Engelke gibt diese komplexe, sperrige Figur mit überzeugender Schwermut und starker Sensibilität.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 5. November 2025 - 15:25

nicht aus der Bahn werfen, also nehme ich das mal nicht prototypisch.
Was ist das für ein wunderschönes Bild.
Man muss vielleicht mit der Homöopathie in Berührung gekommen sein, um anzumerken, manche Menschen haben überhaupt nur das als Ausdruck ihrer tiefen Beziehung und manchen bedeutet es ein ganzes Leben.
So blind für Liebe kann man doch nicht durchs Leben laufen?
Der Junge schenkt eine Bademütze, ist das nicht wundervoll?
Mir ist gerade aber so richtig warm ums Herz geworden...

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 5. November 2025 - 15:29

nicht aus der Bahn werfen, also nehme ich das mal nicht prototypisch.
Was ist das für ein wunderschönes Bild.
Man muss vielleicht mit der Homöopathie in Berührung gekommen sein, um anzumerken, manche Menschen haben überhaupt nur das als Ausdruck ihrer tiefen Beziehung und manchen bedeutet es ein ganzes Leben.
So blind für Liebe kann man doch nicht durchs Leben laufen?
Der Gatte schenkt eine Bademütze, ist das nicht wundervoll?
Mir ist gerade aber so richtig warm ums Herz geworden...

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.