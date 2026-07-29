Film der Woche: „Bitteres Fest“ - Jede Geschichte beginnt im Leben eines anderen

Pedro Almodóvar hat seinen 24. Film gedreht. „Bitteres Fest“ ist eine raffiniert konstruierte Verschmelzung von Realität und Fiktion. Das Melodram reflektiert, ob Kunst jede Aneignung fremder Erinnerungen rechtfertigt. Dabei übt der spanische Meister auch Selbstkritik.