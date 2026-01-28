- Der unsichtbare Vierte
Für die Tragikomödie „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ drehte Regisseur Simon Verhoeven erneut mit seiner Mutter Senta Berger. In der Bestsellerverfilmung spielt sie mit Ironie und Wärme eine schrullige Diva, die ihrem Enkel den Weg ins Leben weist.
Der Alkohol in diesem Haus fließt nicht einfach, er residiert. Als Taktgeber strukturiert er den Alltag des illustren Ehepaars Inge Birkmann (Senta Berger) und Hermann Krings (Michael Wittenborn). Den Herbst ihres Lebens verbringen die ehemalige Schauspielerin und der Philosoph verschanzt in einer prächtigen Villa im Münchner Stadtteil Nymphenburg, geschützt durch schwere Retro-Vorhänge und noch schwerere Gewohnheiten. Nach dem Aufstehen wird mit grünem Schnaps gegurgelt, um zehn Uhr folgt das erste Glas Sekt, mittags der Weißwein, zum Kaffee der Cointreau, und am Abend öffnet sich das Tor zur Unendlichkeit des Rotweins. In dieses konservierte Reich aus bürgerlicher Disziplin und exzessivem Genuss stolpert ein junger Mann, der eigentlich gar nicht hier sein sollte.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.