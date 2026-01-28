Film der Woche: „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ - Der unsichtbare Vierte

Für die Tragikomödie „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ drehte Regisseur Simon Verhoeven erneut mit seiner Mutter Senta Berger. In der Bestsellerverfilmung spielt sie mit Ironie und Wärme eine schrullige Diva, die ihrem Enkel den Weg ins Leben weist.