Mit ihrem Debütroman „22 Bahnen“ gelang Caroline Wahl vor zwei Jahren ein Sensationserfolg. Die Verfilmung der Coming-of-Age-Geschichte zweier Schwestern und ihrer alkoholkranken Mutter kann der Vorlage jedoch nicht das Wasser reichen.
Das Phänomen Caroline Wahl ist schon beeindruckend. Seit zwei Jahren ist die Autorin mit ihren beiden Romanen in den Bestsellerlisten vertreten. Mittlerweile sollen es mehr als eine Million Exemplare sein, die von ihrem Debüt „22 Bahnen“ verkauft wurden. Der Nachfolger „Windstärke 17“ stieg im Mai letzten Jahres sofort auf Platz 1 des Spiegel-Rankings. Kürzlich erschien Wahls drittes Werk, „Die Assistentin“. Anscheinend trifft die 30-Jährige mit ihren Erzählungen einen Nerv. Nicht bei jedem Leser. Aber – und das muss man ihr lassen – vor allem bei den Jüngeren. Da die Filmbranche stets auf solchen Erfolgswellen mitreiten will, folgt auf einen Bestseller meist die Leinwandadaptation. So auch im Fall von „22 Bahnen“.
Tildas Leben ist streng durchgetaktet. In einer Kleinstadt studiert sie Mathematik und arbeitet nebenbei an der Supermarktkasse. Zuhause herrscht das blanke Chaos. Mit ihrer kleinen Halbschwester Ida und der alkoholkranken, arbeitslosen Mutter wohnt sie im traurigsten Haus der Fröhlichstraße. Die Freunde sind längst weggezogen, nur Tilda ist geblieben. Voller Aufopferung sorgt sie für Ida, erzieht sie zur Kämpferin. An schlechten Tagen kümmert sich die Studentin auch um die Mutter. Sie duscht sie kalt ab und faltet sie zusammen, nachdem mal wieder zu viel billiger Sekt floss und die Küche in Brand stand. Im Buch nennt sie ihren Alltag „den Krieg da draußen“. Kraft schöpft sie beim Schwimmen im Freibad. Während 22 Bahnen, die nur ihr gehören.
