So erreichen Sie Axel Brüggemann:

Axel Brüggemann ist Musikjournalist und lebt in Bremen. Zuletzt erschien der von ihm herausgegebene Band „Wie Krach zur Musik wird“ (Beltz&Gelberg-Verlag)

Das Leben von Katharina Wagner ist eine Aneinanderreihung von Davor- und Danach-Momenten. Natürlich das Davor, bevor sie nachts mit dem Notarzt ins Krankenhaus gefahren wurde und ins Koma fiel. Die Lunge. Das Leben am dünnen Schicksalsfaden. Das viele Rauchen. Der Blackout kam mitten in der Pandemie. Aber Wagner hatte schon mit dem Aufräumen im Festspielhaus begonnen, Geschäftsführer Holger von Berg war eine „Lame Duck“ auf dem Absprung nach Wiesbaden – noch einmal versuchte er die Dinge an sich zu reißen, erfolglos. Die Corona-Festspiele 2020 gingen virtuell über die Bühne – mehr schlecht als recht. Katharina Wagner hat sie im Krankenhaus verbracht.

Dann begann das Danach. Die Intendantin kämpfte sich zurück, setzte sich auf das Fitnessfahrrad in ihrem Keller und nahm die Dinge im Festspielhaus mit neuer Lust in Angriff. Ein bisschen schien ihr Corona entgegenzukommen: Videokonferenzen statt persönliche Begegnungen, immer ein bisschen Rückzug, ein bisschen Distanz hinter der FFP2-Maske. Katharina Wagner kann gut damit leben. Sie ist glücklich auf der Bühne, die Festspiel-Organisation erledigt sie lieber hinter verschlossenen Türen.