Der Hinweis, dem die beiden Ermittler Ende Februar nachgingen: einer von insgesamt 3000, die seit 2015 im LKA in Hannover eingegangen waren. Im vergangenen November hatte ein Mann aus München mitgeteilt: In Berlin gebe es eine „Claudia Schmidt“, die wie Daniela Klette aussehe. Die Recherchen liefen an. Die Hannoveraner baten Berliner Kollegen um Unterstützung. Ihre Rückmeldung: Die Überprüfung hätte ergeben, dass „Claudia Schmidt“ nicht die gesuchte Klette sei.