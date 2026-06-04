- Die Verhaustierung des Mannes
Im feministischen Milieu treibt der Hass auf Männer im Verbund mit grenzenloser Migrationsfreude paradoxe Blüten. Möglich macht das eine altbekannte Methode: Man verwendet nur die Statistiken, die ins eigene Weltbild passen.
Jüngst forderte anlässlich der Fernandes-Affäre eine Spiegel-Kolumnistin, neue feministische Gebote einzuführen: Es soll Ausgangssperren für Männer geben. Es soll ein Alkoholverbot für Männer geben. Und alle Männer sollen ab dem 18. Lebensjahr alle paar Jahre ein Antiaggressionstraining absolvieren müssen.
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