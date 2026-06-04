Plakat mit roter Strichzeichnung einer Figur, Menschenmenge im unscharfen Hintergrund, Foto.
Feministische Demo zum Internationalen Frauentag 2025 in Berlin / picture alliance / dts-Agentur | -

Feminismus und Statistik Die Verhaustierung des Mannes

Im feministischen Milieu treibt der Hass auf Männer im Verbund mit grenzenloser Migrationsfreude paradoxe Blüten. Möglich macht das eine altbekannte Methode: Man verwendet nur die Statistiken, die ins eigene Weltbild passen.

VON BERND STEGEMANN am 23. Juni 2026 5 min

Bernd Stegemann

Autoreninfo

Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspielkunst (HfS) Ernst Busch. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse“ bei Klett-Cotta (2024) und „In falschen Händen. Wie grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“ bei Westend (2025).

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Jüngst forderte anlässlich der Fernandes-­Affäre eine Spiegel-Kolumnistin, neue feministische Gebote einzuführen: Es soll Ausgangssperren für Männer geben. Es soll ein Alkoholverbot für Männer geben. Und alle Männer sollen ab dem 18.Lebensjahr alle paar Jahre ein Antiaggressionstraining absolvieren müssen. 

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Johannes | Di., 23. Juni 2026 - 16:19

ist mit der Doppelmoral, Inkongruenz, Heuchlerei und Niedertracht eine Nullnummer besser eine aggressive Blase, die nur auf Frust gebaut in sich zerfällt, wenn man nur direkt nachfragt.

Brigitte Miller | Di., 23. Juni 2026 - 16:19

diese Frauen so wütend? Über welches "Patriarchat" ereifern sie sich so?
Zum Trick, die migrantischen. Straftäter aus Statistiken herauszu halten, greifen sehr viele verschiedene Stellen.
Man lese Frank Urbanioks Buch "Schattenseiten der Migration" und komme aus dem Staunen nicht mehr heraus, in welche Trickkisten da gegriffen wird, um der Realität nicht ins Auge schauen zu müssen.*
Allen voran auch Kriminologen wie Christian Pfeiffer oder Dirk Baier (in der Schweiz tätig) die uns beruhigen mit der Aussage, die Kriminalität sei sowieso rückläufig und mit der Migration habe sie nicht viel zu tun.
*oder auch, um nicht den Falschen in die Hände zu spielen.

Walter Bühler | Di., 23. Juni 2026 - 16:34

... und Habecks Ökonomie haben in Deutschland lange genug zeigen dürfen, was sie taugen.

Jeder, der über offene Augen verfügt, kann sehen, was sie in der wirklichen Realität taugen.
---
Es lohnt sich nicht, sich mit solchem Zeug ernsthaft zu beschäftigen.

Aus einem Stück Holz wird trotz aller Rhetorik kein Schweineschnitzel, egal wie oft man es in der Pfanne wendet.

S. Kaiser | Di., 23. Juni 2026 - 16:42

Ach, die Frau Stokowski mal wieder .... im Spiegel, aha …..
Herr Stegemann, bitte, validieren Sie doch nicht den Quatsch, den diese „Feministin“ fabuliert.
Dazu sollte sich der Cicero echt zu schade für sein …..

Christa Wallau | Di., 23. Juni 2026 - 16:55

Diese Churchill zugeschriebene Lebensweisheit könnte man heute erweitern:
"Traue keiner Interpretation einer Statistik, die du nicht selbst vorgenommen hast!"

Es ist sinnlos, darüber zu klagen, wie Tatsachen geleugnet u. Schönfärbereien geglaubt werden; denn so sind die Menschen nun mal: Die meisten von ihnen halten das für wahr, was ihnen von einer Mehrheit an öffentl. Institutionen und aktiven, aggressiven Minderheiten oft genug eingeredet wird. Das wollen sie auch gern glauben.
So lange dieser Zustand anhält, kommt keine noch so stringente Argumentation dagegen an.
Erst muß der Kipp-Punkt erreicht werden, an dem sich die Mehrheitsverhältnisse ändern.
Dann besteht die Chance, daß die Rest-Masse der Menschen aufmerksam wird u. bereit ist, ihre bisherige Meinung zu ändern.
Wie lange bohrt die AfD nun schon dicke Bretter, um die falsche Politik der Altparteien anzuprangern? 13 lange Jahre! Und erst j e t z t
trägt diese Knochenarbeit Früchte -
trotz längst vorhandener Evidenz!

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