Feminismus in der Gen Z - Die Abschaffung von Mann und Frau

Behaarte Frauen, zarte Männer - der moderne Feminismus setzt sich nicht für ein gerechtes Leben von Mann und Frau, sondern für deren Abschaffung ein. Der zentrale Fehler ist dabei die Verwechslung von Gleichwertigkeit und Gleichartigkeit – besonders sichtbar auf dem Unicampus.