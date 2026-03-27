- Die Abschaffung von Mann und Frau
Behaarte Frauen, zarte Männer - der moderne Feminismus setzt sich nicht für ein gerechtes Leben von Mann und Frau, sondern für deren Abschaffung ein. Der zentrale Fehler ist dabei die Verwechslung von Gleichwertigkeit und Gleichartigkeit – besonders sichtbar auf dem Unicampus.
„Schwestern, und weil ihnen die Ignoranz nicht gefällt/ Sperrt die Männer weg und macht mir keinen auf brav, Schlampen/ Mach’ ihn zu mei’m Fotzen-Knecht oder zu mei’m Zahlsklaven/ Sperrt die Männer weg, sonst werden sie umgeklatscht.“
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