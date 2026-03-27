Udo Lindenberg und Ikkimel
Preise nimmt frau aus Männerhand natürlich weiterhin gerne entgegen: Die feministische Rapperin Ikkimel mit Udo Lindenberg beim 17. Deutschen Musikautor*innenpreis der GEMA 2026 / picture alliance / Geisler-Fotopress | Sebastian Gabsch

Feminismus in der Gen Z Die Abschaffung von Mann und Frau

Behaarte Frauen, zarte Männer - der moderne Feminismus setzt sich nicht für ein gerechtes Leben von Mann und Frau, sondern für deren Abschaffung ein. Der zentrale Fehler ist dabei die Verwechslung von Gleichwertigkeit und Gleichartigkeit – besonders sichtbar auf dem Unicampus.

VON MIA KILIAN am 7. April 2026 10 min

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

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„Schwestern, und weil ihnen die Ignoranz nicht gefällt/ Sperrt die Männer weg und macht mir keinen auf brav, Schlampen/ Mach’ ihn zu mei’m Fotzen-Knecht oder zu mei’m Zahlsklaven/ Sperrt die Männer weg, sonst werden sie umgeklatscht.“

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Hans-Hasso Stamer | Di., 7. April 2026 - 11:37

Was ist an diesen Witzfiguren elitär? Dass sie "studiert" haben? Das hat doch heute fast jeder - mit einem wertlos gewordenen Abitur, nachdem man dann "Genderwissenschaften" studiert und einer NGO beitritt, die illegitim das tut, was der Staat nicht darf? Die sich freiwillig zum Teil eines Repressionsapparats macht?

Gerade las ich, dass die GenZ die erste ist, die dümmer ist als ihre Vorgänger. Das ließe sich in allen kognitiven Parametern nachweisen.

Sie wollen provozieren, weil sie nicht mehr wissen, woran sie den Generationskonflikt, der tief in der Entwicklungspsychologie des Menschen verankert ist, anders ausleben können. Aber gegen die jahrtausendealte gültigen Stereotype, die in unseren Genen festgelegt sind, von Männlichkeit und Weiblichkeit zu revoltieren – dagegen ist Don Quichotw ja noch vernünftig.

Es ist nur das Endstadium spätrömischer Dekadenz. Die Wirklichkeit ist immer stärker als jede Ideologie.

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