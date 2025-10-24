Darstellung der Justitia
Darstellung der Justitia / Abb.: Sammlung Rauch/INTERFOTO

Fehlender Gemeinschaftsgeist Merz zwischen Argwohn und Ungeduld

Der Kanzler ist eingeklemmt zwischen Antifa-Paranoia und enttäuschten Konservativen, für die er keine Botschaft hat. Gerichte und Experten schnüren den Handlungsspielraum – und der Kanzler sucht nach einer konservativen Erzählung.

VON BERND STEGEMANN am 27. Oktober 2025 5 min

Bernd Stegemann

Autoreninfo

Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse“ bei Klett-Cotta (2024) und „In falschen Händen. Wie grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“ bei Westend (2025).

So erreichen Sie Bernd Stegemann:

Der Fernsehkomiker Jan Böhmermann folgt inzwischen Konrad Adenauer. Er liefert getreu dem Motto „Nur keine Experimente“ übersichtliche Kost für seine Fans. Bei seiner Ausstellung in Berlin wollte er „kapitalismuskritisch“ Milliardäre vor ihrem Ableben beerdigen und stellte ein Fernrohr auf, das ins Arbeitszimmer des Kanzlers gerichtet war. Der Auftrag ist klar: Schaut Friedrich Merz auf die Finger, sonst verscherbelt der Blackrock-Manager „unsere“ Demokratie an die neuen Nazis.

Von der politisch anderen Seite steht Merz unter ebenso heftigem Verdacht: Er schafft es nicht, alles ist zu langsam, zu spät und zu wenig. Was von rechts der Mitte nach wenigen Monaten Kanzlerschaft wie eine lange gereifte Resignation klingt, ist die angestaute Ungeduld der bleiernen Merkel-Zeit und ihrer Scholz-Verlängerung. Nun soll der neue Kanzler den 20 Jahre währenden Stillstand im Fingerschnips auflösen. Und dieses Kunststück soll er in Koalition mit einer SPD meistern, die mit dem Böhmermann-Fernrohr auf die Welt schaut. 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Dorothee Sehrt-Irrek | Mo., 27. Oktober 2025 - 08:28

zuhöre, beschleicht mich ein bisschen das Gefühl, dass "wir" versuchen unsere wunderbare verfasste parlamentarische Demokratie in allen ihren Facetten zu pflegen und zu erhalten, was in den letzten Jahren auch den Schutz der CDU beinhaltete?
Was hier im Forum gerne als deren jetzige Schwäche beschrieben wird, ist nach meinem Dafürhalten oder sagen wir hoffentlich auch so etwas wie eine Dankbarkeit gegenüber dem historisch auch schon mal "verhaßten" linken Lager?
Vielleicht tut sich gerade ein Schüler Adenauer und Schäubles, Merz also, nun ein bisschen schwer, altgediente und aber mittlerweile als auch untauglich erkannte politische Instrumente auszupacken?
Mein Tipp dazu, es sieht evtl. aus wie Merkel, ist es aber nicht.
Obschon der Schein auch nicht nur trügt.
Die großen SPD´ler, wie Oppermann, Steinmeier und Gabriel bewirkten viel.
Wenn es gut ging, war es medial evtl. immer Merkel, wenn es nicht klappte, die "unfähige" Opposition, die der "edlen" Merkel in den Arm fiel?
"WIR" sind..

IngoFrank | Mo., 27. Oktober 2025 - 08:38

Wohl war !
Doch diese Feststellung ist nur die halbe Wahrheit. Richtig wäre: in der „selbst verursachten und einer selbst gewählten Klemme ……“

Er ist ein Kanzler der Angst weil er sich an Merkels „Unvereinbarungsbeschluss“ gegenüber der AfD hält, gegenüber den SED- Erben aber weit aus toleranter ist und mit diesen kooperiert wie z.B. bei seinem „2“ ten Wahlgang zum Kanzler……
Das er sich mit dieser, jüngst wieder „bekräftigten Bestehen der Brandmauer“ sich jeglicher Option zu Regierungssbildung außer mit SPD & Grünen sowie notfalls mit den SED- Nachfolgern beraubt hat, ist das Elend in dem sich Merz befindet selbst gewählt
Es liegt einzig und allein an ihm & der CDU diesen Zustand zu beenden. Dazu fehlt ihm persönlich der Mut und auch noch der Rückhalt in seiner eigenen Partei, um den zu erwartenden
Aufschrei der Links Grünen Parteien & deren Mainstream zu wiederstehen.
Allerdings wird die CDU diese Entscheidung treffen müssen, mit od. ohne Merz !
MfG a d Erfurter Republik

Achim Koester | Mo., 27. Oktober 2025 - 08:46

aus dem Merz nicht hinauskommt, wenn er sich weiter der Erpressung der SPD unterwirft. Die linksgrüne Phalanx hat mit ihrem (leider erfolgreichen) Marsch durch die Institutionen alle Schlüsselpositionen besetzt, Kitas, Schulen, Universitäten, Gerichte und Verwaltung, um nur einige zu nennen. Ihr Artikel arbeitet dieses Dilemma sehr gut heraus, zeigt aber leider auch keinen Ausweg auf. So müssen wir halt warten, bis die AfD 50.1% erhält.

Urban Will | Mo., 27. Oktober 2025 - 09:22

mit rigoroser Abschiebung nicht Aufenthaltsberechtigter verhindern können, glaube ich nicht. Wenn Ungarn oder andere EU-Länder es schaffen, diesen Ansturm abzuwehren, könnte es auch Deutschland. Einfach machen.
Den Klimaquatsch aus der Verfassung streichen könnte man auch wieder, wenn man beherzt dafür eintreten und sich eine Zweidrittelmehrheit im BT holen würde (nicht in dieser Legislatur, aber in der nächsten, denn die Mehrheit im Volke hat kein Interesse, sich selbst zu zerstören).
Merz steckt in keiner Zwickmühle, er ist nur ein erbärmlicher Feigling. Wer Angst vor einem Böhmermännchen oder dem linksgrünwoken Dilettantenstadl ÖRR hat, taugt nicht für dieses Amt.
Merz könnte längst den Volkeswillen umgesetzt haben und mit den Blauen dieses Land wieder auf Kurs bringen. Traut er sich nicht.
Ja, es gäbe einen Kulturkampf wie wir ihn noch nie hatten, aber der steht eh an. Muss er, denn sonst ist dieses Land in wenigen Jahren komplett kaputt.
„Dank“ der Union. Das überlebt sie nicht.

Jens Böhme | Mo., 27. Oktober 2025 - 09:23

Diesen Zweifrontenkampf ist Friedrich Merz nicht gewachsen, entstammt er doch aus einer dieser Fronten (von Angela Merkel in die politische Wüste geschickt). Merz verkörpert das alte, politische Deutschland. Von dort ist kein frischer Wind zu erwarten. Dass Jan Böhmermann metaphorisch ein Fernrohr installiert, um ins Kanzleramt zu schauen, ist hildebrandtverdächtig. Dieter Hildebrandts Zitat lautet:"Man soll auf Politiker nicht hören, sondern auf sie achten."

Hans v. Weissensand | Mo., 27. Oktober 2025 - 09:56

ist schnell erzählt: "Eigenverantwortung, Hilfe für die Schwächsten, weniger Staat, Steuereinnahmen aus einer laufenden Wirtschaft und nicht aus steuerlichen Mehrbelastung". Einer Politik der roten Linie gegenüber der AFD verweigert sich Merz und gibt damit das Florett gegen die Hegemonie der Linken aus der Hand. Aber was heißt Geduld, wenn einem als Unternehmer das Wasser bis zum Hals steht dann wird man sicherlich etwas unwirsch...

Heidemarie Heim | Mo., 27. Oktober 2025 - 10:04

Wie soll der bitte schön entstehen geehrter Herr Prof. Stegemann? Was hält unsere Gesellschaft u. allen voran unter den aktuell politisch herrschenden Verhältnissen noch zusammen, außer Misstrauen und der unbedingte Wille zur Macht? Der Ungeduldige von links u. insbesondere der Wertkonservative aus der ehemaligen Mitte sowie rechts davon wird doch seit mindestens 10 Jahren bei immer weniger unterscheidbaren Parteienkoalitionen der sog. Etablierten entweder mit "Alternativlosigkeiten" o. vorher auf Krawall gebürsteten "Kompromissen" abgespeist. Was das Vertrauen in Politik und Staat bzw. das Verhältnis der Bürger/Wähler dazu betrifft,
so kann ich mich als Westgewächs nicht erinnern, dass dies jemals seit Adenauer derlei gestört u. massiv beschädigt gewesen wäre! So lange wie die Union nicht nur nicht ihre Merkelchen Klatschhasen aussortiert u. als Allererstes!! die von totalitären Systemen bekannten "Denunziationsportale" abschafft, gibt es für mich auch keinen Gemeinschaftsgeist mehr!

Stefan | Mo., 27. Oktober 2025 - 10:09

Wenn man doch wie hier beschrieben die Ursachen der Klemme kennt, Gerichte, Medien etc., warum geht Merz nicht als erstes dieses Problem an.
Man ruft ob, der Linken die Staatskrise aus, geht mit den Blauen in Koalition und erlässt Notstandsgesetze.
Wieso schafft es eigentlich Dänemark den Zuzug von Migranten rigoros zu begrenzen ?
Laut der Böhmermann'schen These muß die dänische sozialdemokratische Regierung ja erst recht faschistoid geworden sein.
Nee, der Kanzler ist schwach, greift nicht durch gegen Medien und skurrile Leute wie Böhmermann.
Es war von Anfang an ein Fehler mit der Linken zu paktieren.
Ein kluger Politiker wie beispielsweise Franz Josef Strauß hätte sowas nicht gemacht.
Dieser dürfte heutzutage wohl unter den gegebenen Umständen nicht einmal mehr im Bundestag sprechen.
Am besten wären sofort Neuwahlen für dieses Land.
Merz war von Anfang an der falsche Mann auf der falschen Seite.
Die Koalitionspartner gehen ja mittlerweile schon gegen ihn auf die Straße.
Unglaublich

