Fehlender Gemeinschaftsgeist - Merz zwischen Argwohn und Ungeduld

Der Kanzler ist eingeklemmt zwischen Antifa-Paranoia und enttäuschten Konservativen, für die er keine Botschaft hat. Gerichte und Experten schnüren den Handlungsspielraum – und der Kanzler sucht nach einer konservativen Erzählung.