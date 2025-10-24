- Merz zwischen Argwohn und Ungeduld
Der Kanzler ist eingeklemmt zwischen Antifa-Paranoia und enttäuschten Konservativen, für die er keine Botschaft hat. Gerichte und Experten schnüren den Handlungsspielraum – und der Kanzler sucht nach einer konservativen Erzählung.
Der Fernsehkomiker Jan Böhmermann folgt inzwischen Konrad Adenauer. Er liefert getreu dem Motto „Nur keine Experimente“ übersichtliche Kost für seine Fans. Bei seiner Ausstellung in Berlin wollte er „kapitalismuskritisch“ Milliardäre vor ihrem Ableben beerdigen und stellte ein Fernrohr auf, das ins Arbeitszimmer des Kanzlers gerichtet war. Der Auftrag ist klar: Schaut Friedrich Merz auf die Finger, sonst verscherbelt der Blackrock-Manager „unsere“ Demokratie an die neuen Nazis.
Von der politisch anderen Seite steht Merz unter ebenso heftigem Verdacht: Er schafft es nicht, alles ist zu langsam, zu spät und zu wenig. Was von rechts der Mitte nach wenigen Monaten Kanzlerschaft wie eine lange gereifte Resignation klingt, ist die angestaute Ungeduld der bleiernen Merkel-Zeit und ihrer Scholz-Verlängerung. Nun soll der neue Kanzler den 20 Jahre währenden Stillstand im Fingerschnips auflösen. Und dieses Kunststück soll er in Koalition mit einer SPD meistern, die mit dem Böhmermann-Fernrohr auf die Welt schaut.
