Das mit dem verfeinerten Basmatireis hatte sich somit erledigt, bloß was mache ich mit dem grünen Pfeffer? Ganz unbekannt war mir dieses Gewürz nicht. Ich hatte es in meiner „Leberterrinen-Phase“ für mich entdeckt, denn die mild-fruchtige Schärfe gab den Terrinen besonders in Kombination mit ein wenig Portwein einen ganz besonderen aromatischen Pfiff. Aber das ist ziemlich lange her und stand jetzt auch nicht auf dem Plan.