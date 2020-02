So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ und „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer". Im September erscheint von ihm „Politischer Kitsch. Eine deutsche Spezialität“ bei Claudius.

Wann immer man meint, nun aber habe die Evangelische Kirche in Deutschland intellektuell den absoluten Tiefpunkt erreicht, da mehr süßliche Sprechblasen, aufdringliches Moralin und zeitgeistiges Geschwurbel kaum möglich sind, wird man umgehend eines Besseren belehrt. So auch in diesen Tagen.

Denn schließlich steht die Fastenzeit vor der Tür. Mit dem Fasten jedoch hat es der Protestantismus traditionell nicht so. Aus gutem Grund übrigens, hat die ganze Fasterei aus lutherischer Sicht doch den faden Beigeschmack von Selbsterhöhung und Werkgerechtigkeit.

