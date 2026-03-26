Collien Fernandes
Spontane Empörung oder strategisch vorbereitete Kampagne? Demonstration vor dem Brandenburger Tor / picture alliance / dts-Agentur | -

Fall Ulmen/Fernandes Spontane Empörung oder vorbereitete Kampagne?

Der Fall Ulmen/Fernandes erhitzt die Gemüter. Die Chronologie der Ereignisse lässt allerdings Zweifel an den spontanen Solidarisierungswellen aufkommen. Von der Interview-Veröffentlichung über die Rolle von HateAid bis zum Gesetzesentwurf wirkt alles wie eine kuratierte Kampagne.

VON ANTJE JELINEK am 26. März 2026 6 min

Autoreninfo

Antje Jelinek ist Apothekerin und Biologie-Chemie-Lehrerin. Nach Pharmaziestudium und Promotion arbeitet sie in öffentlichen Apotheken und bildet verschiedene Gesundheitsberufe aus. Sie unterrichtet an einer Regelschule und hält Vorlesungen zur Klinischen Pharmazie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Im Elsevier-Verlag hat sie mehrere Bücher zu Arzneimitteln herausgegeben und ist Autorin für pharmazeutische Fachzeitschriften und das Blog Ruhrbarone

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„Virtuelle Vergewaltigung“ wirft Collien Fernandes ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vor. Das Thema ist überpräsent in den Medien und erhitzt die Gemüter. Nachdem der Spiegel die Geschichte veröffentlicht hat, werden in kürzester Zeit Großdemonstrationen aus dem Boden gestampft. Bei diesen Protesten werden auch detailliert ausgearbeitete Forderungskataloge präsentiert, die die Politik moralisch unter Druck setzen sollen.

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Klaus Funke | Do., 26. März 2026 - 10:21

Alles andere ist für naive, den Medien gläubige Gemüter gemacht. Die Fernandes hat schon vor zwei Jahren mit Frau von Hodenberg gekungelt, schon damals war von der ominösen virtuellen Vergewaltigung die Rede, gegen die man etwas tun müsse. Besonders perfide an der Sache ist, dass durch dieses aufgeblähte "Nichts" die reale Unterdrückung und Repression gegenüber Frauen weggedrückt wird. Das reale Leid interessiert nicht, jetzt ist das virtuelle en vogue dran. Etwas für die Besserverdienenden und uper class ladies. Perverser geht kaum. Wo ist das Mitgefühl für die erstochene, geschlagene, herabgewürdigte Frau aus der Unterschicht bzw. der Migrantenszene? Ein Ablenkungsmanöver allererste Güte. Natürlich der Spiegel macht eine Story daraus, die Bildzeitung für Abiturienten, ein ohnedies perverses und politisch linksextremes Blatt, das keiner, der Takt und Anstand hat, mehr lesen sollte. Mich widert diese Kampagne an. Ein Grund mehr, Filme oder Fernsehbeiträge mit der Fernandes zu meiden.

Marco Riccardi | Do., 26. März 2026 - 11:52

Es ist schon erstaunlich wie schnell die NGO's in den Startlöchern stehen wenn so etwas passiert. Zumindest bis man, wie in diesem Artikel feststellt dass solche Dinge über lange Zeit im Hintergrund geplant werden um sie dann wie ein Ass aus dem Ärmel zu holen wenn man sie braucht.
Und brauchen tun sie unsere lieben NGO'S, oder wie ich sie gerne mitsamt des ÖRR klassifiziere das Wahrheitsministerium, ein Ass im Moment, denn das Steuergeld droht zu verschwinden und ohne das wären sie arbeitslos, immerhin gibt es nicht viele Jobs in denen die einzige Qualifikation die ist ein linker Aktivist zu sein

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