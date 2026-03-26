Fall Ulmen/Fernandes - Spontane Empörung oder vorbereitete Kampagne?

Der Fall Ulmen/Fernandes erhitzt die Gemüter. Die Chronologie der Ereignisse lässt allerdings Zweifel an den spontanen Solidarisierungswellen aufkommen. Von der Interview-Veröffentlichung über die Rolle von HateAid bis zum Gesetzesentwurf wirkt alles wie eine kuratierte Kampagne.