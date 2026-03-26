- Spontane Empörung oder vorbereitete Kampagne?
Der Fall Ulmen/Fernandes erhitzt die Gemüter. Die Chronologie der Ereignisse lässt allerdings Zweifel an den spontanen Solidarisierungswellen aufkommen. Von der Interview-Veröffentlichung über die Rolle von HateAid bis zum Gesetzesentwurf wirkt alles wie eine kuratierte Kampagne.
„Virtuelle Vergewaltigung“ wirft Collien Fernandes ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vor. Das Thema ist überpräsent in den Medien und erhitzt die Gemüter. Nachdem der Spiegel die Geschichte veröffentlicht hat, werden in kürzester Zeit Großdemonstrationen aus dem Boden gestampft. Bei diesen Protesten werden auch detailliert ausgearbeitete Forderungskataloge präsentiert, die die Politik moralisch unter Druck setzen sollen.
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