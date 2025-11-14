- Privat-Inquisitor in Aktion
Der Rauswurf Thomas Kemmerichs aus einem Restaurant zeigt: Die hässliche Gestalt des übereifrigen Gesinnungstäters hat wieder Konjunktur. Dieser ist bereit, jeden Anstand seiner politischen Moral zu opfern. Schuld daran ist nicht nur die Politik, sondern die gesamte Gesellschaft.
Es ist ein widerlicher Vorgang: Ein Mann wird in einem Restaurant nicht bedient. Nicht etwa, weil der Mann randaliert. Oder weil er betrunken ist. Sondern einfach, weil er der ist, der er ist. So widerfahren Thomas Kemmerich, kurzzeitigem Ministerpräsidenten von Thüringen, ehemaligem Vorsitzenden der dortigen FDP und nunmehr Mitglied von Frauke Petrys Team Freiheit.
