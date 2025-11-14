Thomas Kemmerich
Wird nicht bedient: Thomas Kemmerich vom „Team Freiheit“ / picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Fall Thomas Kemmerich Privat-Inquisitor in Aktion

Der Rauswurf Thomas Kemmerichs aus einem Restaurant zeigt: Die hässliche Gestalt des übereifrigen Gesinnungstäters hat wieder Konjunktur. Dieser ist bereit, jeden Anstand seiner politischen Moral zu opfern. Schuld daran ist nicht nur die Politik, sondern die gesamte Gesellschaft.

KOLUMNE: GRAUZONE am 16. November 2025

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Zur Artikelübersicht

Es ist ein widerlicher Vorgang: Ein Mann wird in einem Restaurant nicht bedient. Nicht etwa, weil der Mann randaliert. Oder weil er betrunken ist. Sondern einfach, weil er der ist, der er ist. So widerfahren Thomas Kemmerich, kurzzeitigem Ministerpräsidenten von Thüringen, ehemaligem Vorsitzenden der dortigen FDP und nunmehr Mitglied von Frauke Petrys Team Freiheit.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Toníček - CZ | So., 16. November 2025 - 08:38

. . . ich stimme Ihnen zu. Habe das, was Sie schildern, auch schon sehr oft erlebt, kann es aber nicht so gut in Worte fassen.
Vor einiger Zeit war hier mal ein Artikel von Bernd Stegemann, da ging es auch um Rüpeleien und abstoßendem, narzistischem Verhalten.- Ich bin froh, seit einiger Zeit in Asien zu leben, hier sind solche Auswüchse noch nicht vertreten.
Meine Frage wäre aber: Was macht man als Gesellschaft gegen solche Auswüchse wie hier beschrieben ?

Achim Koester | So., 16. November 2025 - 08:49

wie leichtsinnig der Restaurantbesitzer mit seinen Kunden umgeht. Im Gegensatz zu Herrn Grau finde ich einen Boykott durchaus angebracht, wer möchte sich schon öffentlich durch einen Rauswurf bloßstellen lassen? Könnte doch sein, wenn dem Kellner mein Schlips nicht gefällt.

Sie wollen als Unbeteiligter wen bestrafen/erziehen. Wenn Sie sich in einer Situation bloßgestellt fühlen, ist das Ihr Gefühl allein. Ich kann Mitgefühl zeigen oder mich Fremdschämen. Aber ich werde nicht zum Opfer bzw. im Nachgang zum Täter Ihrer Gefühle, um z.B. Ihr verletztes Gefühl auszugleichen/heimzuzahlen. Wenn es z.B. in einem Restaurant eine Kleiderordnung gibt, können Sie als Gast oder Unbeteiligter sich aufregen, wie Sie wollen: wenn die Krawatte nicht passt, dann ist das so.

Ich finde auch, dass ein Boykott in diesem oder gleichgelagerten Fällen durchaus angemessen ist, und zwar auch als "pädagogisches" Mittel. Manche Menschen lernen halt einfach nur durch entsprechende Konsequenzen bzw. durch Spiegelung ihres eigenen unverschämten Verhaltens.

Brigitte Miller | So., 16. November 2025 - 08:54

Herr Grau. Interessant in diesem Zusammenhang ist ja, dass solche Aktionen von jenen kommen, die sich im Wohlgefühl ihrer eigenen Rechtschaffenheit sonnen und sich als gut und besser darstellen als andere .

Hans Jürgen Wienroth | So., 16. November 2025 - 09:06

Ist das, was hier Herrn Kemmerich geschah, nicht bereits seit einigen Jahren zum „Standard“ der politischen Auseinandersetzung geworden? Da werden von politisch Verantwortlichen mit „Hallenbetreibern“ Verträge über eine bestimmte Anzahl von Veranstaltungen abgeschlossen, um der politischen Konkurrenz keine Möglichkeit zur Abhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Veranstaltungen zu geben. Da werden im „Kampf gegen Rechts“ vor jeder Parteiveranstaltung Demonstrationen abgehalten, der Weg zum Veranstaltungsort (mit staatl. Unterstützung?) oder dieselbe durch laute Störungen behindert. Das alles nennt sich „demokratische Auseinandersetzung“, tatkräftig unterstützt von staatlich geförderten „Zivilorganisationen“, gern auch unter Teilnahme von Mitgliedern der Parteien aus „UnsereDemokratie“.

Da ist der von Ihnen genannte „Narzissmus“ (oder doch Intoleranz?) zum Normal geworden.

vetnünftigen und sachlich nachvollziehbaren ARGUMENTE für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner mehr haben 9oder nie hatten), das ganze linksgrünwoke System speist sich doch praktisch ausschließlich aus buntem (Öko-) Butterblümchen-Wunschdenken und Märchenerzählerei, verbreitet durch gezielte linksgrünwoke Staatspropaganda im ÖRR via Weltuntergangs- und Angstnachrichten... - die Realität(en) aber werden nach-wie-vor konsequent ausgeblendet... ...

Das Ergebnis grün-linker Politik erleben wir JETZT GERADE - wirtschaftlich wie auch politisch. Alles hängt mit allem zusammen - übrigens. 🤔

Rainer Mrochen | So., 16. November 2025 - 09:37

Etwa Besserung und das in diesem politischen und allgemein gesellschaftlichen Umfeld? Wenn dann auch noch eine flegelhafte Rede des "Staatsoberhauptes" zur gesellschaftlichen Norm wird ist doch fast das Ende der Fahnenstange erreicht.
Nehmen sie es mir nicht übel aber diese Gesellschaft gehört mal ordentlich durchgeprügelt damit sie wieder zur Besinnung kommt. Da wünscht man sich ja beinahe das die Front näher rückt. Guido Westerwelle hat mit seiner Aussage "von der spätrömischen Dekadenz" schon nicht unrecht gehabt. Verkommen, einfach verkommen.

Ausgrenzung begonnen hat und wann sie begonnen hat.

M. E. fing alles damit an, daß die neue Partei, die AfD, sofort u.
schärfstens angegriffen u. diffamiert wurde, und zwar von allen, welche ab jetzt eine ernst zu nehmende Konkurrenz für ihre Posten in Politik und Gesellschaft befürchten mußten.
Angst vor Machtverlust brach aus!
Von 2013 an gab es daher ein erstes öffentliche FEINDBILD, an dem jeder sich abarbeiten konnte u. durfte: die AfD!
Die Medien lieferten dafür die besten Vorlagen.

2015 bildeten die wenigen mutigen Gegner der unkontrollierten Massenimmigration die willkommene Angriffsfläche für alle "Gutmenschen"

In der Corona-Zeit fiel es daher gar nicht mehr schwer, auch jetzt die
Feinde (Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker usw.) auszumachen, die der wunderbaren Regierung u. ihren Helfern am Zeug flicken wollten.

Es gibt e i n d e u t i g Verantwortliche für die wachsende Spaltung u. Anstandslosigkeit unserer Gesellschaft.
Sie ist nicht vom Himmel gefallen!

Maria Arenz | So., 16. November 2025 - 09:38

von der ganz überflüssigen Sorte. Folgt aber der allgemein Usus gewordenen Tendenz, jedes Problem in der ganz großen Kiste zu verstecken. Nur ja nicht konkret werden, nur ja nicht den
Finger auf die konkrete Pestbeule legen. Der Eiter könnte einem ja in's Gesicht spritzen. Die Weigerung, Herrn Kemmerich zu bedienen, und den Boykott dieses Etablissements als gleich "unerträglichen"Angriff auf die Zivilität zu werten, zeigt, daß Herr Grau den Schuß nicht gehört hat und vor allem nicht wissen will, von wo er kommt. Er kommt von links -ebenso wie fast alles, was unser Land in den letzten Jahren so verändert hat, daß einer, der vor 30 Jahren ausgewandert ist, es nicht wiedererkennen würde. Die Ursache des Absturzes von Zivilität, Meinungsfreiheit, Demokratie und Rechtssataatlichkeit geht eindeutig von Links aus und deshalb muss dafür aufgestanden werden, daß das linke Welt-und Menschenbild, das dahinter steht, falsch ist. Und selbstverständlich gehört der Laden boykottiert!

"Die Ursache des Absturzes von Zivilität, Meinungsfreiheit, Demokratie und Rechtssataatlichkeit geht eindeutig von Links aus..." - Ihr Krieg gegen Links ist keineswegs meinungfreiheitlicher, als der Krieg von Links gegen Rechts.

IngoFrank | So., 16. November 2025 - 09:56

Ist wie Feuer & Wasser weil ein Moralist schlicht keinen Anstand hat, schlimmer noch er sie es wissen gar nicht was Anstand überhaupt ist.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Menschen die sich der(linken/grünen)
Moral verpflichtet fühlen gar nicht mehr die Eigenschaft besitzen, einen „moralfreien“ Austusch von Gedanken führen zu können. Sie entwickeln schlicht sektenartigen Anspruch auf die alleinige Wahrheit die „Sie“ allein vertreten. Egal wie rational, wissenschaftlich begründet, oder einfach der Meinung der Mehrheit der Diskutierenden sich darstellt. Einfach gesagt: Mit denen kann man nicht mehr reden , da der Wirklichkeit entrückt.
Ja, Herr Dr. Grau, und damit haben Sie vollkommen Recht, die Gesellschaft hat daran eine erhebliche Schuld, weil sie es sich gefallen läßt. Und genau das gleiche habe ich während meiner Sozialisierung in der DDR erlebt. Mit „überzeugten SED Genossen“ war schlicht nicht zu reden.
& dann wurden aus strammen Genossen Erz Kapitalisten

Chris Groll | So., 16. November 2025 - 09:56

Herr Grau, stimme Ihrem Artikel in großen Teilen zu.
Für mich ist allerdings der Boykott der fraglichen Lokalität zwingend geboten. Genau so selbstverständlich boykottiere ich alles und alle, die mich (als Ungespikte) während der Coronazeit so schändlich diskriminiert haben.
Alle, die sich während der Coronazeit wie zivilisierte Menschen verhalten haben, denen halte ich auch heute die Treue. Vor diesen Menschen habe ich auch heute Respekt. Nicht aber vor Personen, die sich verhalten wie in den dunkelsten Tagen unserer Geschichte.
Zitat Broder:
„Wenn ihr euch fragt, wie das damals passieren konnte: weil sie damals so waren, wie ihr heute seid.“

Theo Lackner | So., 16. November 2025 - 10:07

Wir sind halt nicht alleine auf der Welt und müssen miteinander auskommen.

Dirk Nowotsch | So., 16. November 2025 - 10:11

Die Wahl von Herrn Kemmerich war demokratisch, er wurde unter Einhaltung aller demokratischen Regeln zum Ministerpräsident Thüringens gewählt! Punkt! Was wir danach miterleben mussten, war rotschwarzgrüne Demokratie Feindlichkeit, Wahlmanipulation durch massive Angriffe der Presse, Medien und des Staatsrundfunks! Vom, vor die Füße geworfenen Blumenstrauß, bis zur unberechtigten Einflussnahme der Kanzlerin, vom verunglimpfen der Person Herrn Kemmerichs bis zum Leugnen der Rechtmäßigkeit der Wahl, wir durften das ganze Spektrum der Parteisoldaten und ihres nicht vorhandenen Demokratieverständnisses erleben! Pfui Daibel! Daher auch ein "Pfui Daibel" für diesen miesen Akteur, in Weimar! Als Demokrat kommt mir hier nur noch das K., wenn ich das Getöse, über den Schutz der Demokratie höre, von diesen Menschen und den "Aufrechten" und all den Anderen, die den Begriff nie verstanden haben! Rosa Luxemburg sagte da mal etwas passendes, sie wurde später zum Schutz der Demokratie ermordet!

Lisa Werle | So., 16. November 2025 - 10:22

"Der weinerliche, verzogene, narzisstische und selbstverliebte Flegel, der sich für den Gipfel der zivilisatorischen Entwicklung hält."
Beim Lesen dieses Satzes kam mir als erstes der Name Habeck in den Sinn und als nächstes der Name Reichinnek. Die Liste könnte aber fortgeführt werden mit weiteren Namen im politischen und NGO-Umfeld. Menschen ausgrenzen und sich gut dabei fühlen. Das ist wieder einmal Politik in Deutschland. Dieses Desaster der aktiven Diffamierung und Denunzierung wird täglich unerträglicher.
Daher: doch, Herr Grau, solches Etablissement wie das in Weimar muss man aktiv meiden und nicht noch Geld dorthin tragen, wo jemand die ekelhaften faschistischen Methoden zweier untergegangener deutscher Diktaturen kopiert. Und das auch noch mit einem offensichtlich 'reinen' Gewissen garniert.

Thomas Veit | So., 16. November 2025 - 10:24

eines solchen abstoßenden und übrigens auch politisch dümmlichen Verhaltens sind dann genau so 'locker vom Hocker', wenn Linke und Grüne 'zu unerwünschten Personen' erklärt werden..., oder auf der Straße als 'Linksfaschisten/Nazis' beschimpft werden, wie es Kemmerich offensichtlich in Berlin passiert ist... - was einige Kommentator*innen im MDR-Forum auch völlig okay finden - weil es ja stimme... ...!? 🤔

Also: "Locker bleiben, ihr grün-linken Faschist*innen!", wenn's denn mal umgekehrt kommt...

Der Wirt Herr Konrad Irmisch ist lt. 'Bild' seit 2022 Pächter des 'Schwarzen Bären' - dem Ort des Vorgangs - in Weimar und bestreitet wohl gegenüber 'Bild' den Vorgang selbst nicht..., und ist Mitglied der mMn eher links zu verortenden kommunalen Gruppierung „WeimarWerk Bürgerbündnis“, welches im Weimarer Stadtrat sitzt.

"Sie werden hier nicht bedient weil Sie der-oder-der sind!" ist auch ein sehr schönes plakatives Beispiel, was unter "unsere Demokratie" in Deutschland zu verstehen ist...

Thomas Veit | So., 16. November 2025 - 10:50

Merkel am 6. Februar 2020: "das [Ergebnis der MP-Wahl 2020 in Thüringen] müsse rückgängig gemacht werden..." - DEMOKRATIE WIRD HEUTE PASSEND GEMACHT, wenn's nicht passen sollte... ..., von Linksgrünwoke und angeschlossener staatsfinanzierter 'Zivielgesellschaft' - incl. Omas...

"Bundesverfassungsgericht - Pressemitteilung, Nr. 53/2022, Datum:vom 15. Juni 2022

Urteil vom 15. Juni 2022 - 2 BvE 4/20, 2 BvE 5/20

Mit Urteil vom heutigen Tag hat der Zweite Senat entschieden, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel durch eine im Rahmen einer Pressekonferenz mit dem Präsidenten der Republik Südafrika am 6. Februar 2020 in Pretoria getätigte Äußerung zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und deren anschließende Veröffentlichung auf den Internetseiten der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung die Partei Alternative für Deutschland (AfD) in ihrem Recht auf Chancengleichheit der Parteien aus Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG verletzt hat."

G.Fischer | So., 16. November 2025 - 10:52

Da Herr Kemmerich nicht nur ehemaliger FDP-Politiker und kurzzeitiger Ministerpräsident Thüringens ist, sondern auch Unternehmer (Friseurkette), könnte der Rauswurf durch einen seiner sich ungerecht behandelten Mitarbeiter oder dessen Verwandten/ Bekannten begründet sein. Leider hat man die Motivation für den Rauswurf nicht erkundet, oder? Als Politiker war er Hoffnungsträger, leider hat ihn seine damalige Partei auf Bundesebene eher ausgegrenzt als unterstützt.

Ernst-Günther Konrad | So., 16. November 2025 - 10:55

Warum wird eigentlich nicht der Name des Restaurants veröffentlicht? Und nein Herr Grau, ich bin da schon dafür, dass der Haltung des Kellners auch eine gegenteilige Haltung entgegengestellt wird. Aber sie haben insofern recht, dass es nicht nur die Politik ist, sondern eine Gesellschaft, die sich wieder verführen läßt dazu, Menschen öffentlich auszugrenzen. Und ja, das erinnert an eine böse Zeit als man skandierte, *kauft nicht bei Juden*. Das macht einem so betroffen. Ständig hörte man die letzten Jahrzehnte, so etwas darf nicht wieder geschehen und was passiert? Genau das. Müssen AFD-Wähler künftig *Sterne* oder andere Erkennungszeichen tragen*? Und warum kann ein Kellner überhaupt so ein Verhalten an den Tag legen ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen. Eigentlich schädigt er damit dem Lokal. Oder doch nicht? Kommen jetzt viel mehr Gäste, die das Ganze toll finden und dem *Held und Bewahrer* der Demokratie huldigen wollen? Nur Herr Grau, die Anstandslosigkeit lebt die Politik vor.

Regina Schleyer | So., 16. November 2025 - 11:26

Leider fällt mir auch immer häufiger diese äußerst starke Debattenkultur auf, von Junioren bis zu Senioren. Versuchen,vernünftige Antworten zu geben, etwas zu diskussieren endet meist in Kopfschütteln und angeblicher Dummheit. Schade.

S. Kaiser | So., 16. November 2025 - 12:12

„Denn der Rausschmiss Kemmerichs ist genauso unerträglich wie der Boykott der fraglichen Lokalität.“
Es tut mir leid, Herr Grau, aber Sie machen leider den gleichen Fehler, den alle Bürgerlichen machen. Sie schütteln den Kopf, mahnen an, kritisieren, weigern sich aber gleiches mit gleichem zu erwidern. Und genau deshalb stirbt, der Anstand scheibchenweise, weil ihm nichts in der Sprache „der anderen“ entgegengesetzt wird. Wer nicht (zu)hören will muss fühlen.
Es muss das Voltaire-Prinzip gelten: selbst wenn man nicht Kemmerich’s Meinung ist, muss man – genauso wie die Linken es immer fordern – ein Zeichen setzen und Haltung zeigen. Heißt, sich dafür einzusetzen, dass er diese frei und öffentlich vertreten kann.
Wenn ein Gastronom sich nicht offen für alle im legitimen Spektrum verorteten Meinungsvertreter zeigt, auf sein Hausrecht pocht und ausgrenzt, dann muss er mit seinen Genossen wirtschaftlich bestehen können. Die Vielfalt des Meinungsmarktes wird hier in barer Münze ausgehandelt.

Heidemarie Heim | So., 16. November 2025 - 12:32

Schon vergessen geehrter Herr Dr. Grau? Genau dies befolgte der brave Gastwirt und sein scheinbar auf politische Homogenität ausgewählt sowie äußerst professionell und aufmerksam arbeitendes Personal.
Im "Schwarz- Bär-Traditionsbetrieb", wobei die Frage aufkommt welcher Tradition man dort huldigt?, denn eine demokratisch zu nennende, der Gastlichkeit verpflichtende kann es ja wohl nicht sein, ist der Gast also nur noch König wenn er die Gesinnungsprüfung durch das geschulte Personal besteht und seine äußere Erscheinung den Gepflogenheiten entspricht.
In jeder anderen zivilisierten Kultur würde eine solche Verletzung des Gastrechts und Diskriminierung durch den Gastgeber diesen schlicht "Das Gesicht verlieren und Schande über ihn kommen lassen"! Denn dafür würde sich der Rest der Gesellschaft "mitbeschämt" fühlen u. entsprechend reagieren. Als der Toleranz verpflichtete Demokratin würde ich nicht mehr auch nur "geschenkt" einen Fuß in diese Lokalität setzen lieber Herr Dr. Grau! MfG

Thomas Völker | So., 16. November 2025 - 13:03

Das ist nun also die neue Zeit: während der Genosse Bundespräsident zum Verbot der größten Partei im Lande aufruft, werden unliebsame Personen von eifrigen Wächtern im "Kampf gegen Rechts" gar nicht erst bedient. So setzt man Zeichen gegen"Hass-und-Hetze" in der wohligen Gewissheit moralischer Überlegenheit.
Was ging doch gleich der Schoa voraus? "Kauft nicht bei Juden", "Sitzbänke nur für Arier", "Ich trug den gelben Stern" ... Übertrieben? Wirklich? Aus der Demokratie für alle Bürger wurde sukzessive "Unseredemokratie" für politisch korrekte Systemlinge, die sich endlich wieder mit bestem Gewissen gegen andere Menschen ausleben dürfen.
Nie wieder? Danke für gar nichts, ihr Schwätzer. Da ist sie wieder, die hässliche Fratze des Faschismus der diesmal nur rot lackiert
daherkommt.
Wir sind weltoffen, bunt und vielfältig und wir marschieren wieder, gegen Juden, gegen Weiße gegen Rechts. Und die Gosse hält sich für das Elysium der politischen Kultur. Quo vadis, armes Land?

Peter William | So., 16. November 2025 - 13:45

Vollkommen in Ordnung und jetzt der nächste Schritt. Nicht das mir an der Stadt Weimar sonderlich viel liegen würde aber wie heißt das Lokal auf das ich niemals dort einkehren und vielleicht auch nur ausversehen etwas zu mir nehme werde.

Dorothee Sehrt-Irrek | So., 16. November 2025 - 14:03

inzwischen einige Familien geben, von denen einzelne Parteien wählen, die dem Bruder etc. nicht schmecken?
Wir hatten früher familiär immer die Auseinandersetzung zwischen SPD Gesinnten auf der einen Seite, FDP und CDU Gesinnten auf der anderen.
Oh war das schrecklich.
Ist das Beispiel von Herrn Kemmerich nicht aber eines des Argumentes "ad hominem"?
Kemmerich saß da nicht als Vertreter seiner politischen Gruppierung?
Ich bin noch groß geworden mit den Geschichten eines Jesus, der mit den Zöllnern am Tische saß.
So wenig ich Herrn Höcke und die AfD mag, so sehr stößt mich das Verhalten des Restaurants ab.
Aber ich stehe ganz bei Herrn Grau, dass Boykott-Aufrufe gegen das Restaurant keine Antwort für zivilisierte Menschen sein kann.
Die Besitzer haben nun mal das Recht und sind wohl der Meinung, dass sie sich damit von Jemandem distanzieren, der andere ausgrenzt?
Es heisst immer, wehret den Anfängen.
Einstweilen bleibt es dann beim Separieren, denke ich mal.

Urban Will | So., 16. November 2025 - 14:24

es in diesem Lande immer geben. Dieser Wicht von Wirt war die unterste Stufe. Die des feigen Mitläufers. Die Made, der gratismutige Wurm.
Aber Kemmerich kennt längst andere Arten von Gesinnungstätern, die gewalttätigen, diejenigen, die seine Familie bedrohten, nachdem er gewählt worden war.
In einem Interview sagte er, dass diese Bedrohungen, seine Angst um seine Familie mit der Hauptgrund waren, zurückzutreten.
Damals kümmerte es im Stadl der Altparteien, und ganz zu vorderst unserem Ober-Aktivisten und Verfassungsfeind in Bellevues, niemanden, dass Gewalt – wenn sie denn von links kommt – wieder zu einem wesentlichen Teil der politischen Auseinandersetzung geworden ist. Die AfD kann hiervon ein Lied singen.
Wenn allerdings bei Habeck jemand einen Klingelstreich macht, trieft die Journalie nur so vor Mitleid und Anteilnahme, wird die „Gewalt von rechts“ durchs Land gejagt wie die ärmste Sau.
Der Kulturkampf ist da.

