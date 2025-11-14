Fall Thomas Kemmerich - Privat-Inquisitor in Aktion

Der Rauswurf Thomas Kemmerichs aus einem Restaurant zeigt: Die hässliche Gestalt des übereifrigen Gesinnungstäters hat wieder Konjunktur. Dieser ist bereit, jeden Anstand seiner politischen Moral zu opfern. Schuld daran ist nicht nur die Politik, sondern die gesamte Gesellschaft.