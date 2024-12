Evangelische Kirche und muslimische Flüchtlinge - Helfen ohne Mission

Die EKD-Chefin sieht in der Flüchtlingshilfe einen „Kern kirchlichen Handelns“. Zu diesem Kern gehört aber auch das Verkünden der Frohen Botschaft. Trotzdem hüten sich die Kirchen, auch nur in Verdacht zu geraten, Muslime mit dem christlichen Glauben in Kontakt zu bringen.