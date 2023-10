Ich hatte mich nicht einmal informiert, wer die Predigt hält. Normalerweise tue ich das, um nicht an eine der Pfarrerinnen zu geraten, die Yogaübungen vor dem Altar vollführen und von mir wollen, dass ich mitmache, eine Aufforderung, der die meisten Gottesdienstbesucher*innen zu meiner Überraschung gern nachkommen. Ich stehe dann in der Kirchenbank so herum. Habe nichts gegen Yoga, bin aber nicht deswegen hier. Das Gendern übrigens scheint Standard zu sein im evangelisch kirchlichen Milieu. Ich kann’s ertragen, wundere mich jedoch, wie umstandslos die Pfarrer*innenschaft wieder zurückgefunden hat zu einer bevormundenden, moralisch maßregelnden Sprache, von der sie sich doch kürzlich noch klar distanzierte. Sünde, Buße und Strafe, kurz: Moral, ist in der Kirche wieder modern. Seit sie in Politik und Gesellschaft modern ist. Die Kirche lässt sich das nicht entgehen. Bei allem Eifer, dem Zeitgeist zu dienen, ist das schließlich ihre uralte eigene Domäne.