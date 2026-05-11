Eva von Redeckers neuer Faschismusbegriff - Freiheit als „Phantombesitz“?

Die Philosophin Eva von Redecker entwickelt in ihrem jüngsten Buch einen erweiterten Faschismusbegriff, um auf diese Weise Freiheitsansprüche, die ihr missfallen, als autoritär oder rechtsradikal etikettieren zu können. Damit führt sie ihr bisheriges Programm fort: den Kampf gegen den Liberalismus.