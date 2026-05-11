- Freiheit als „Phantombesitz“?
Die Philosophin Eva von Redecker entwickelt in ihrem jüngsten Buch einen erweiterten Faschismusbegriff, um auf diese Weise Freiheitsansprüche, die ihr missfallen, als autoritär oder rechtsradikal etikettieren zu können. Damit führt sie ihr bisheriges Programm fort: den Kampf gegen den Liberalismus.
Es kann irritieren, wenn sich Menschen, die nicht dem eigenen politischen Lager angehören, auf Freiheitsrechte berufen. Demonstranten in der Corona-Zeit zum Beispiel, die ihre Kinder unbedingt wieder in die Schule schicken wollen, während man selbst in Angst vor dem Virus jeden nicht unbedingt notwendigen Kontakt mit der Außenwelt meidet. Ganz zu schweigen von denen, die sich schon wieder in den Kurzurlaub nach Mallorca aufmachen, während man selbst zum Schutz des Klimas mühsam mit dem Lastenrad Kind und Einkauf von A nach B transportiert.
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