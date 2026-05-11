Eva von Redecker
Eva von Redecker bei der Vorstellung ihres neuen Buches „Dieser Drang nach Härte“ / picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Eva von Redeckers neuer Faschismusbegriff Freiheit als „Phantombesitz“?

Die Philosophin Eva von Redecker entwickelt in ihrem jüngsten Buch einen erweiterten Faschismusbegriff, um auf diese Weise Freiheitsansprüche, die ihr missfallen, als autoritär oder rechtsradikal etikettieren zu können. Damit führt sie ihr bisheriges Programm fort: den Kampf gegen den Liberalismus.

VON FRAUKE ROSTALSKI am 11. Mai 2026 6 min

Autoreninfo

Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.

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Es kann irritieren, wenn sich Menschen, die nicht dem eigenen politischen Lager angehören, auf Freiheitsrechte berufen. Demonstranten in der Corona-Zeit zum Beispiel, die ihre Kinder unbedingt wieder in die Schule schicken wollen, während man selbst in Angst vor dem Virus jeden nicht unbedingt notwendigen Kontakt mit der Außenwelt meidet. Ganz zu schweigen von denen, die sich schon wieder in den Kurzurlaub nach Mallorca aufmachen, während man selbst zum Schutz des Klimas mühsam mit dem Lastenrad Kind und Einkauf von A nach B transportiert. 

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Wolfgang Dubbel | Mo., 11. Mai 2026 - 16:14

soll es unter Frauen nicht auch SpinnerInnen geben

Hans-Hasso Stamer | Mo., 11. Mai 2026 - 16:36

Seit Anbeginn der Menschheit war diese bestrebt, die eigenen Lebensumstände zu verbessern und die Wirklichkeit zu verändern.

Die modernen Linken haben einen neuen Weg entdeckt: sie verändern nicht die Wirklichkeit, sondern die Sprache. Antisemitismus bei Linken? Das erfordert einen neue Definition von Antisemitismus. Faschistische, autoritäre Tendenzen bei Linken? Dann muß der Faschismus um definiert werden. Alle belasteten Begriffe müssen beim Gegner landen. Niemals bei uns.

Wir sind Demokraten. Selbst mit der Diktatur.

Diese Sprachverhunzung hat schon im großen Maßstab die DDR versucht. Bekanntlich ist die misslungen. Zerschellt an der Wirklichkeit. Aber die westdeutsche Linke hat aus dem Scheitern der DDR nur den Schluss gezogen: beim nächsten Mal machen wir es besser. Wir irren uns nicht..

Ich will aber kein Versuchskaninchen sein. Weder bei Corona, noch in der Gesellschaftspolitik.

1984 war eine Warnung, keine Handlungsanleitung. Da sollten sich die Woken merken.

Dr. Oliver Strebel | Mo., 11. Mai 2026 - 16:58

Frau von Redeker vertritt einen ökologischen Freiheitsbegriff. Ökologie ist jedoch, wenn ohne menschliches Zutun Arten von einem Lebensraum Besitz ergreifen. So zB an der Pazifik-Küste Südamerikas wo der Vogelkot meterhoch liegt (klarer Ökozid), sodaß im 19ten Jhdt Europäer diesen Guano abbauten.

Ökologie ist wie die multikuturelle Gesellschaft nach Cohn-Bendit: grausam und wenig solidarisch.

Mein zentraler Wert ist Erhalt der Zivilisation. Das benötigt den Erhalt der menschlichen Lebensgrundlagen durch rücksichtsvolles Wirtschaften und dadurch auch Einschränkungen von Freiheit.

Bei solch wunderlichen Vordenkern (von R.) ist es kein Wunder, dass die wunderliche AfD (Krah 29.7.23: Märchenerzählen) zunimmt. Eine besorgniserregende Republik der Wunderlichkeiten ist entstanden.

Was wir brauchen ist ein offener gesellschaftlichen Diskurs um Lösungen und keine Diffamierung Andersdenkender durch von Redecker oder durch AfD (links-grün versifft).

Ingo Frank | Mo., 11. Mai 2026 - 17:08

Das Schlimmere, wer liest so etwas ?
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik.

Markus Michaelis | Mo., 11. Mai 2026 - 17:12

Dass es keinen absoluten Eigentumsbegriff gibt, ist ja selbstverständlich. Es gibt auch keinen absoluten Freiheitsbegriff, keine absolute Demokratie, Menschenrechte, Gott, Bibel, Nation, Volk, Menschheit, Gerechtigkeit, Verfassung und alles andere. Alles ist immer zu diskutieren, wie man es gerade genau definiert und gegeneinander ausbalanciert und priorisiert. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein.

Ich kann nicht sehen, dass es ein dominierender Zug unserer Zeit ist, dass rechts-konservative Kräfte nur genau ihr Verbrennerauto und ihr Sonstwas zulassen wollen - für alle Menschen. Da sehe ich es eher dominanter, dass progressive Kräfte glauben irgendwelche höheren Wahrheiten erkannt zu haben und die ohne weitere Diskussion für alle Menschen (weltweit) als verbindlich ansehen wollen.

soistes | Mo., 11. Mai 2026 - 17:20

Das sieht man Ihr gleich an.

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