„Lord of the Lost“ in Liverpool - ESC-Prognose: Hölle, Hölle, Hölle

„Lord of the Lost“ fährt für Deutschland zum ESC. Doch wie gut stehen die Chancen, dass die Schmach dieses Mal ausbleibt? Ist der Song „Blood and Glitter“ wirklich Metal? Und kennen Sie zufällig die Band „Gorgoroth“?