Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

Der Eurovision Song Contest in Wien ist auf den ersten Blick ein Fest der Popkultur: Musik, Inszenierung, Glitzer, nationale Eigenheiten, europäische Selbstironie. Doch 2026 ist dieses Ereignis zugleich ein sicherheitspolitischer Lackmustest. Der ESC steht exemplarisch für eine neue Lage, in der selbst scheinbar unpolitische Großveranstaltungen nicht mehr außerhalb geopolitischer Konflikte, digitaler Bedrohungen und extremistischer Mobilisierung gedacht werden können. Wien wird damit nicht nur zur Bühne europäischer Unterhaltung, sondern auch zum Brennglas einer veränderten Sicherheitsordnung.

Die zentrale Botschaft muss nüchtern lauten: Es gibt nach Angaben der Wiener Polizei keinen konkreten Hinweis auf einen geplanten Anschlag gegen den Wettbewerb. Zugleich befindet sich Österreich auf einer hohen Terrorwarnstufe, und die Behörden behandeln den ESC als Hochsicherheitsereignis. Geplant sind strenge Einlasskontrollen, Taschenbeschränkungen, Sprengstoffspürhunde, zivile und uniformierte Kräfte, Drohnenabwehr, Spezialeinheiten und ein eng kontrolliertes Umfeld rund um Veranstaltungsort und Fanbereiche. Unterstützt wird die Sicherheitsarchitektur auch durch das FBI, vor allem im Bereich Cyberbedrohungen.

Genau darin liegt die neue Normalität: Sicherheit ist nicht mehr nur Absicherung gegen einen bestimmten Täter mit einem bestimmten Plan. Sie ist heute ein mehrschichtiges Risikomanagement gegen sehr unterschiedliche Szenarien. Dazu gehören islamistischer Terrorismus, politisch motivierte Gewalt, spontane Einzeltäter, Störungen durch radikalisierte Aktivisten, Drohnen, Cyberangriffe, Desinformation, Blockaden und symbolische Provokationen. Die Behörden müssen also nicht nur verhindern, dass etwas geschieht. Sie müssen auch verhindern, dass Angst, Gerücht und Inszenierung das Ereignis selbst dominieren.

Für Wien werden Proteste und mögliche Störaktionen erwartet

Der ESC in Wien ist besonders sensibel, weil mehrere Konfliktlinien zusammenlaufen. Erstens ist da die allgemeine terroristische Gefährdungslage in Europa. Der vereitelte Anschlag auf Taylor-Swift-Konzerte in Wien im Jahr 2024 hat gezeigt, dass Popkultur längst im Visier extremistischer Akteure stehen kann. Konzerte und Großveranstaltungen sind für Terroristen attraktiv, weil sie viele Menschen, hohe mediale Aufmerksamkeit und starke emotionale Symbolik verbinden. Der Anschlag muss nicht einmal gelingen, um Wirkung zu entfalten. Schon die glaubhafte Drohung kann reichen, um ein gesellschaftliches Klima der Unsicherheit zu erzeugen.

Zweitens steht der ESC unter dem Eindruck des Nahostkonflikts und der Teilnahme Israels. Für Wien werden Proteste und mögliche Störaktionen erwartet. Problematisch wird es dort, wo Israel dämonisiert, jüdisches Leben eingeschüchtert oder Terror relativiert wird. Dann wird aus politischer Meinungsäußerung eine sicherheitspolitisch und gesellschaftlich relevante Eskalation.

Der ESC war allerdings nie völlig unpolitisch. Seit seiner Gründung 1956 war er zwar als europäisches Verständigungsformat gedacht, doch gerade weil er Nationen sichtbar macht, wurde er immer wieder zur Bühne politischer Konflikte. Nationale Symbole, Flaggen, Abstimmungen, Boykotte, Proteste und geopolitische Spannungen begleiteten den Wettbewerb über Jahrzehnte. Die Behauptung, der ESC sei „eigentlich unpolitisch“, war deshalb immer eher ein Wunsch als eine Realität. Er ist ein popkulturelles Ereignis – aber eines mit politischer Tiefenstruktur.

2017 in Kiew zeigte sich die Ukraine-Russland-Konfrontation unmittelbar im Wettbewerb

Ein frühes Beispiel war der ESC 1973 in Luxemburg. Nach dem Olympia-Attentat von München 1972 stand der Auftritt der israelischen Sängerin Ilanit unter verschärften Sicherheitsbedingungen. Später wurde der Mythos einer kugelsicheren Weste dementiert; entscheidend ist jedoch der politische Kontext. Schon damals wurde sichtbar, dass ein europäisches Musikereignis wegen der Teilnahme Israels zu einem sicherheitspolitisch sensiblen Ort werden konnte. Popkultur, Nahostkonflikt und Terrorangst griffen früh ineinander.

Auch spätere Wettbewerbe wurden von politischen Konflikten überschattet. 2017 in Kiew zeigte sich die Ukraine-Russland-Konfrontation unmittelbar im Wettbewerb: Die Ukraine verweigerte der russischen Kandidatin Julia Samoylova die Einreise, weil sie zuvor auf der von Russland annektierten Krim aufgetreten war; Russland zog sich daraufhin zurück. Der ESC wurde damit zum Austragungsort eines Konflikts, der weit über Musik hinausging. Es ging um territoriale Souveränität, Symbolpolitik, die Krim und die Frage, ob ein Kulturereignis geopolitische Realitäten ausblenden kann.

2019 in Tel Aviv war die Protest- und Sicherheitsdimension ebenfalls deutlich sichtbar. Der Wettbewerb fand in Israel statt und war von Boykottaufrufen, pro-palästinensischen Protesten und einer hochsensiblen Sicherheitslage begleitet. Besonders deutlich wurde diese Entwicklung 2024 in Malmö, als Israels Teilnahme erneut massive Proteste auslöste. Damit wurde sichtbar, wie sehr der ESC in den 2020er Jahren Teil einer hybriden Öffentlichkeit geworden ist: Straßenproteste, digitale Kampagnen, moralische Empörung, Desinformation und Sicherheitsmaßnahmen greifen ineinander.

Wien bündelt mehrere Risikodimensionen gleichzeitig

Vor diesem Hintergrund ist Wien 2026 nicht historisch singulär, aber eine neue Eskalationsstufe. Frühere ESCs waren politisiert, von Protesten begleitet oder unter erhöhter Beobachtung. Wien bündelt jedoch mehrere Risikodimensionen gleichzeitig: eine hohe allgemeine Terrorwarnstufe, die Erinnerung an den vereitelten Taylor-Swift-Anschlag von 2024, die Teilnahme Israels, erwartete Protest- und Störaktionen, Drohnenverbotszonen, strenge Einlasskontrollen und internationale Unterstützung im Bereich Cyberabwehr. Die Wiener Polizei spricht von einer der komplexesten Sicherheitslagen der Stadt; zugleich wird öffentlich betont, dass keine konkrete Anschlagswarnung gegen den Wettbewerb vorliegt.

Die historische Lehre lautet daher: Der ESC war immer ein Seismograph europäischer Spannungen. In den 1970er Jahren spiegelte er Terrorangst und Nahostkonflikt. In den 2010er Jahren wurde er zum Schauplatz postsowjetischer Geopolitik und israelbezogener Proteste. In den 2020er Jahren kommen Cyberrisiken, hybride Störungen, digitale Desinformation und hoch emotionalisierte Straßenmobilisierung hinzu. Was früher politische Begleitmusik war, ist heute Teil der Sicherheitsarchitektur selbst.

Wien steht dabei für eine europäische Paradoxie. Die Stadt ist offen, international, lebenswert, kulturell vielfältig. Genau diese Offenheit macht sie attraktiv – aber auch verletzlich. Offene Gesellschaften können nicht wie Festungen funktionieren, ohne sich selbst zu verlieren. Eine hohe Sicherheitsstufe bedeutet nicht automatisch, dass ein Anschlag unmittelbar bevorsteht. Sie bedeutet, dass Behörden aus Erfahrung gelernt haben. Nach Paris, Manchester, Brüssel, Wien, Solingen, dem vereitelten Taylor-Swift-Plot und zahlreichen dschihadistischen oder politisch motivierten Einzeltäterlagen wäre es fahrlässig, ein Ereignis wie den ESC naiv zu behandeln. Die europäische Sicherheitskultur ist vorsichtiger geworden, weil die Bedrohung fragmentierter geworden ist.

Eine Popveranstaltung wird zur geopolitischen Bühne

Der ESC in Wien ist nicht risikofrei, aber er ist unter den gegebenen Bedingungen stark abgesichert. Die gesicherten Bereiche der Stadthalle dürften objektiv sicherer sein als viele unkontrollierte öffentliche Räume. Wer hingeht, sollte früh anreisen, keine großen Taschen mitnehmen, Ausweis und Ticket bereithalten, Sicherheitsanweisungen befolgen, Demonstrationslagen meiden und sich nicht durch Gerüchte in sozialen Medien verunsichern lassen. Angst ist kein guter Ratgeber, aber Sorglosigkeit auch nicht.

Im größeren Sinne zeigt der ESC, was Europa lernen muss. Wir leben in einer Zeit, in der Kultur, Sicherheit, Migration, Nahostkonflikt, Digitalisierung und Extremismus nicht mehr sauber getrennt werden können. Eine Popveranstaltung wird zur geopolitischen Bühne. Eine Sicherheitsmaßnahme wird zur Nachricht. Ein Protest wird zum globalen Bild. Ein Hackerangriff kann symbolisch stärker wirken als eine Straßenblockade. Das ist die Realität vernetzter Gesellschaften.

Der Eurovision Song Contest in Wien ist damit ein Testfall für die demokratische Sicherheitskultur Europas. Er zeigt, dass Freiheit nicht naiv sein darf und Sicherheit nicht hysterisch werden sollte. Wer offene Gesellschaften schützen will, muss ihre Verwundbarkeit anerkennen, ohne ihre Offenheit preiszugeben. Das ist die eigentliche Lehre dieses ESC: Europa kann nicht verhindern, dass seine Feste politisch werden. Aber es kann zeigen, dass es fähig ist, sie trotzdem stattfinden zu lassen – wachsam, nüchtern und frei.