So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

„Der ESC“, so heißt es in den Regeln des Eurovision Song Contest, „ist eine unpolitische Veranstaltung. Alle teilnehmenden Rundfunkanstalten einschließlich der ausrichtenden Rundfunkanstalt haben dafür Sorge zu tragen, dass innerhalb ihrer jeweiligen Delegationen und Teams alle erforderlichen Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, dass der ESC in keinem Fall politisiert und/oder instrumentalisiert wird.“

Ist das edel gedacht? Oder naiv? Oder soll hier eine politische Agenda hinter der Fassade des angeblich Unpolitischen durchgesetzt werden? Denn eine Veranstaltung als unpolitisch zu charakterisieren, die in den 1950er Jahren aus dem Gedanken der europäischen Annäherung entstand, ist kurios. Doch man muss gar nicht in die Gründungsphase des ESC gehen, um zu erkennen, dass dieses Event alles andere als unpolitisch ist. Das Problem beginnt schon bei der Frage, wer am ESC teilnehmen darf – und wer nicht.