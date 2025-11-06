- Europa verliert an Ansehen - und wird zum gekränkten Narziss
Wer die Zeichen der Zeit nicht zu lesen versteht, geht unwissend unter. Europa muss sich neu erfinden und seine Selbstbezüglichkeit überwinden, um als freiheitliches Lebensmodell auch in Zukunft zu überdauern.
Der European way of life lässt sich als Daseinsform maximaler Annehmlichkeit umschreiben. Typisch europäisch ist ein Caffè latte aus Hafermilch und nachhaltig angebauten Kaffeesorten, zugleich magenfreundlich und angenehm stimulierend. Nur keine Bitterstoffe! Ein harmloses und massentaugliches Getränk, das idealerweise im selbst mitgebrachten Becher als Beitrag zur Weltrettung genossen werden kann. Danach geht es im Ledersattel des Vintage-Fahrrads weiter, entweder in den Hörsaal einer Universität, ins nächste Meeting oder gleich ins verlängerte Wochenende. Sollen doch andere an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gehen, während schon das nächste Tinder-Date ruft.
Europa ist ein Lebensstil begrenzter Möglichkeiten und fluider Identitäten. Alles dreht sich um Fragen des persönlichen Glücks, der individuellen Daseinsgestaltung und der Unwahrscheinlichkeit, aus dem Käfig des Singulären jemals auszubrechen. Sich in irgendeiner Form festzulegen, wird schon als Zumutung empfunden. Entsprechend besteht das höchste Lebensrisiko für urbane Europäer in seriell scheiternden Beziehungen, die anschließend in einer psychotherapeutischen Endlosschleife aufgearbeitet werden können. Europa gleicht dem gekränkten Narzissten, der sein Lebensglück und all sein menschliches Potenzial fruchtlos an sich selbst verliert.
