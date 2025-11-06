Narziss
Griechische Mythologie: Der Jüngling Narciss betrachtet sich selbst im Wasser / picture alliance / Bildagentur-online | Sunny Celeste

Europäischer Lifestyle und Moral Europa verliert an Ansehen - und wird zum gekränkten Narziss

Wer die Zeichen der Zeit nicht zu lesen versteht, geht unwissend unter. Europa muss sich neu erfinden und seine Selbstbezüglichkeit überwinden, um als freiheitliches Lebensmodell auch in Zukunft zu überdauern.

VON DOMINIK PIETZCKER am 8. November 2025 5 min

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

Der European way of life lässt sich als Daseinsform maximaler Annehmlichkeit umschreiben. Typisch europäisch ist ein Caffè latte aus Hafermilch und nachhaltig angebauten Kaffeesorten, zugleich magenfreundlich und angenehm stimulierend. Nur keine Bitterstoffe! Ein harmloses und massentaugliches Getränk, das idealerweise im selbst mitgebrachten Becher als Beitrag zur Weltrettung genossen werden kann. Danach geht es im Ledersattel des Vintage-Fahrrads weiter, entweder in den Hörsaal einer Universität, ins nächste Meeting oder gleich ins verlängerte Wochenende. Sollen doch andere an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gehen, während schon das nächste Tinder-Date ruft.

Europa ist ein Lebensstil begrenzter Möglichkeiten und fluider Identitäten. Alles dreht sich um Fragen des persönlichen Glücks, der individuellen Daseinsgestaltung und der Unwahrscheinlichkeit, aus dem Käfig des Singulären jemals auszubrechen. Sich in irgendeiner Form festzulegen, wird schon als Zumutung empfunden. Entsprechend besteht das höchste Lebensrisiko für urbane Europäer in seriell scheiternden Beziehungen, die anschließend in einer psychotherapeutischen Endlosschleife aufgearbeitet werden können. Europa gleicht dem gekränkten Narzissten, der sein Lebensglück und all sein menschliches Potenzial fruchtlos an sich selbst verliert.

Christa Wallau | Sa., 8. November 2025 - 15:35

werden sie naiv (weltfremd).
Das ist eine Tatsache.

Es ist also nicht besonders verwunderlich, daß die Europäer - vor allem die Westeuropäer und an ihrer Spitze die Deutschen - mit dem Verlust an Realismus und Vernunft auf das verdammte Glück von Jahrzehnten relativ hohen Wohlstands u. Friedens (!) reagiert haben.

Aus der Sackgassen, in welche "Blindheit, Konzeptlosigkeit und Weltfremdheit" sie hineingeführt haben, gibt es keinen einzigen anderen Ausweg als eine Kehrtwende um 180 Grad.
Diese allerdings erfordert Selbsterkenntnis, Mut, Kraft und Opferbereitschaft. Es wird sich zeigen, ob die Europäer bzw. w e l c h e Europäer dazu (noch) in der Lage sind.
Bei Deutschland bin ich da sehr skeptisch.

Markus Michaelis | Sa., 8. November 2025 - 16:18

seine Position in der Welt realistisch zu sehen. Die Kränkung über die eigene Bedeutungslosigkeit bzw. dass die Welt den europäischen universalistischen Ansatz nicht einfach übernimmt, ist da.

Schwierig ist für mich weniger keinem Land/Region ersten Ranges mehr anzugehören. Schwierig ist, dass man sich seine Situation nicht eingestehen will und die täglichen Nachrichten noch voll damit sind, zu suggerieren, wie unsere Staatschefs global gefragt sind und die Welt mitgestalten. Die Realität liegt oft mehr bei ignorieren oder belächeln.

Die Ausbeutung der Welt würde ich nicht mehr so betonen. Das hat für mich auch mehr ein Nicht-Akzeptieren, der eigenen Bedeutungslosigkeit: dann muss man wenigstens noch für das Unheil verantwortlich sein. Der Globale Süden ist aber für sich selber verantwortlich, will das auch, aber einfach schlecht regiert oder die Bevölkerungen sind sich nicht einig: auch die wollen oft nicht wahrhaben, wo sie selber Verantwortung und Fehler haben.

