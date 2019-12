Doch was passiert nach der gigantischen Feier? Kann Ruhm nachhaltig sein? Und welche Vorstellungen von Europa geben die ausgezeichneten Orte her? 35 Jahre nach der Beschlussfassung, erstmals ausgerichtet 1985 in Athen, lohnt eine Zwischenbilanz zum Konzept der Kulturhauptstädte, die sich exemplarisch an drei nunmehr ehemaligen, sehr unterschiedlichen Titelträgerinnen ziehen lässt: Marseille an der Côte d’Azur (2013), Mons in der belgischen Wallonie (2015) und Matera in der Basilikata, die sich die Prämierung 2019 mit der bulgarischen Stadt Plowdiw teilte.