Dann haben Sie dankend verzichtet?

Nein. Mein Vater hat mir erklärt, warum seiner Meinung nach Monarchien und Kleinstaaten eine Zukunft haben. Ich habe mich dann mit dieser Frage intensiver auseinandergesetzt. Das Ergebnis war, dass Liechtenstein bis nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr armer Staat war, der von den Fürsten, die sehr reich waren, jeweils finanziell unterstützt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat in Liechtenstein dann eine starke Industrialisierung eingesetzt. Liechtensteiner gingen nicht mehr im Ausland arbeiten, sondern Liechtenstein musste Gastarbeiter anwerben. Was sich geändert hatte, war der Zugang zu den Weltmärkten. Waren früher die nationalen Märkte durch hohe Zölle geschützt, hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst in den USA und dann in Westeuropa die Erkenntnis durchgesetzt, dass der freie Handel für alle vorteilhaft ist, aber natürlich ganz besonders für kleine Staaten ohne Heimmarkt, die auf Exporte und Importe angewiesen sind. Liechtenstein hatte darüber hinaus den Vorteil von niedrigen Steuern, wenig Bürokratie und eine gut ausgebildete Bevölkerung. Liechtenstein war einer der ersten Staaten, der eine allgemeine Schulpflicht eingeführt hat gegen gewisse Widerstände in der Bevölkerung, aber auf Druck der jeweiligen Fürsten, welche größtenteils dann auch die Kosten übernommen haben.