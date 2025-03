Die europäische Idee ist in ihrer institutionalisierten Umsetzung beispiellos. Ganze 27 Mitgliedstaaten umfasst das europäische Herzensprojekt heute. Obendrauf kommen die Beitrittskandidaten, darunter Albanien und die Republik Moldau, und Länder wie die Schweiz, die nicht Teil der Europäischen Union werden wollen, aber eng mit ihr verbunden sind. Die EU, heißt es gerne, sei ein „Garant“ – so das Lieblingswort „überzeugter Europäer“. Ein Garant für Wohlstand. Ein Garant für Frieden. Ein Garant für Sicherheit. Ein Garant für Freiheit. Ein Garant für Stabilität – also ein Garant für alles, was im politischen Vokabular schön klingt. Aber ist das wirklich so?